Verstappen “vola” da mamma Red Bull: cosa bolle in pentola? (VIDEO)

Verstappen in un video si mostra mentre si trova in Austria, dove ha sede la Red Bull. Solo vacanza o bisognerà attendersi novità?

Il campionato 2021 di Formula 1 è ormai alle spalle per Max Verstappen, che si è laureato campione del mondo per la prima volta e che nel 2022 ci riproverà. Durante la pausa invernale si sta godendo la vita assieme alla compagna Kelly Piquet, ma ovviamente non manca di prepararsi per la nuova stagione.

Il cambio di regolamento mette tutti i team di F1 sull’attenti. Anche se la Red Bull ha trionfato lo scorso anno, non può assolutamente permettersi di adagiarsi. Le nuove monoposto saranno molto diverse e a Verstappen ne va data una abbastanza forte da consentirgli di dare nuovamente l’assalto al titolo. La Mercedes vorrà la rivincita dopo quanto successo soprattutto nel discusso finale della gara di Abu Dhabi, con Lewis Hamilton clamorosamente beffato all’ultimo giro.

F1, arriva l’affronto contro Sebastian Vettel: che “sfregio” al tedesco (VIDEO)

Verstappen, si avvicina il rinnovo con Red Bull?

Tra Verstappen e la Red Bull l’idillio sembra destinato a durare ancora a lungo. C’è un contratto fino al 2023, però non è escluso che le parti discutano presto di un rinnovo. Il pilota olandese ha sempre dichiarato di essere felice con l’attuale team e non gli dispiacerebbe rimanerci per sempre o comunque ancora per parecchie stagioni di Formula 1.

Chissà se proprio in questi giorni Max e i vertici della Red Bull affronteranno l’argomento. Il driver ha pubblicato dei video su Instagram in cui mostra di essere in Austria assieme alla sua compagna Kelly Piquet. Si tratta del Paese in cui l’azienda austriaca ha la propria sede e pertanto è facile pensare che un incontro possa avvenire. Oppure, semplicemente, si potrebbe trattare solo di una vacanza. Chissà…

Un’altra cosa che non conosciamo è la data di presentazione della nuova Red Bull, dato che la scuderia non l’ha ancora comunicata. Invece, rivali come Ferrari e Mercedes sveleranno le macchine 2022 rispettivamente il 17 e il 18 febbraio. Certamente il team anglo-austriaco effettuerà l’evento prima dell’attesissimo test in programma il 23-25 febbraio a Montmelò, in Spagna. In Catalogna ci sarà il primo confronto tra tutte le squadre e sarà interessante vedere i valori in pista.

Verstappen è molto felice di aver vinto un titolo mondiale in F1 e ha detto che non è necessario vincerne tanti, però di sicuro vorrà lottare per conquistarne un altro. Come si suol dire, l’appetito vien mangiando. Ottenuto un titolo, difficile non desiderarne un altro.