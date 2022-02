Shakedown Test MotoGP: tempi e classifica, subito una sorpresa

La seconda giornata dello shakedown MotoGP a Sepang: tempi e classifica finale in attesa dell’ultima giornata di mercoledì.

La seconda giornata dei test di shakedown a Sepang vede Maverick Vinales ergersi con il miglior crono in 2’00″336. Il pilota di Roses può girare in questa prima sessione di prove in quanto Aprilia Racing può godere ancora delle concessioni del regolamento e, oltre a beneficiare di un numero illimitato di test, può continuare a sviluppare il motore anche a stagione in corso. AL suo fianco ha lavorato il tester Lorenzo Savadori che ha concluso la top 10.

Nel day 2 a chiudere al secondo posto è Michele Pirro, collaudatore Ducati, in sella alla Desmosedici GP22 che ieri ha svelato le nuove livree del 2022. Ma il tester pugliese continua ovviamente a girare con una livrea nera. L’attenzione è puntata sul nuovo motore V4 e su alcuni dettagli di aerodinamica: non sembrano previsti stravolgimenti in casa Ducati, potendo contare su un’ottima base consolidata nel 2021. Terzo crono di giornata per l’altra Ducati del rookie Marco Bezzecchi, pilota del neonato team Mooney VR46 di Valentino Rossi.

Shakedown inatteso per Honda

Ancora qualche imprevisto si registra in casa Honda. Il collaudatore tedesco Stefan Bradl nella prima giornata è rimasto fermo ai box, poiché le casse contenenti la sua RC213V è ancora in viaggio e non arriverà prima di mercoledì sera. Invece ha dovuto indossare la tuta di Pol Espargarò in attesa che arrivi la sua. Per lui settimo crono di giornata, in attesa di vedere in azione Marc Marquez nel prossimo fine settimana (5 e 6 febbraio) dopo uno stop invernale causato dall’ultimo infortunio.

Non è sceso in pista, invece, Fabio Di Giannantonio alle prese con problemi gastrointestinali che mettono in forse la sua presenza anche per domani. Nel box Aprilia si è visto stamane Aleix e mercoledì il 32enne di Granollers comincerà a provare la nuova RS-GP22. Di seguito i tempi della seconda giornata dello shakedown in base ai dati raccolti dai transponder montati sulle diverse moto a disposizione di ogni singolo pilota.

La classifica della seconda giornata del test shakedown a Sepang

1. Maverick Viñales, Aprilia Racing, 1:59.833

2. Michele Pirro, Ducati Lenovo Team, 2:00.565

3. Marco Bezzecchi, Mooney VR46 Racing, 2:00.734

4. Raul Fernandez, Tech3 KTM Factory, 2:00.819

5. Sylvain Guintoli, Suzuki Test Team, 2:01.102

6. Remy Gardner, Tech3 KTM Factory, 2:01.177

7. Darryn Binder, WithU Yamaha RNF, 2:01.297

8. Stefan Bradl, HRC Repsol Honda Team, 2:01.361

9. Mika Kallio, Red Bull KTM Factory, 2:01.923

10. Lorenzo Savadori Bike 1, Aprilia Racing, 2: 02.043