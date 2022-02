MotoGP, Marc Marquez è arrivato a Sepang: eccolo (FOTO)

Marquez è pronto per affrontare i test MotoGP in Malesia: i riflettori saranno puntati tutti su di lui. Lo spagnolo è atterrato a Sepang.

Il 4 e 5 febbraio presso il Sepang International Circuit ci sarà anche Marc Marquez a girare con gli altri colleghi della MotoGP. Il primo test del 2022 sarà molto importante per tutti, ma soprattutto per lui che è reduce da mesi complicati.

Dopo aver superato il calvario inerente l’infortunio al braccio destro, con frattura dell’omero e le operazioni a cui ha fatto seguito un lungo recupero, c’è stata anche la diplopia. A fine ottobre ha avuto incidente durante un allenamento in motocross e successivamente ha accusato problemi alla vista. Per fortuna, col passare del tempo la situazione è progressivamente migliorata e il pilota può risalire sulla Honda MotoGP.

MotoGP, Marc Marquez pronto per il test a Sepang

Sarà interessante vedere a che livello sarà Marquez al rientro. Potrebbe partire cauto per poi man mano aumentare il ritmo, un approccio soft per prendere meno rischi possibile. Anche se lo spagnolo è uno che cerca sempre di dare tutto e per sviluppare la nuova RC213V non potrà essere eccessivamente cauto. Nei due giorni in Malesia, a cui farà poi seguito un test di tre giornate in Indonesia, vorrà già dare le giuste indicazioni al team.

Il fenomeno di Cervera vuole tornare a vincere quanto prima. Il suo sogno è quello di lottare per il titolo, e magari vincerlo, nel 2022. Punta a raggiungere Valentino Rossi, Mike Hailwood e Carlo Ubbiali a quota nove mondiali e poi a scavalcarli nella classifica assoluta.

I test in Malesia e Indonesia sono molto importanti per capire le sue condizioni fisiche. La speranza è che i problemi alla vista non si ripresentino più. Il braccio destro, invece, dovrebbe essere ormai a posto. Trapela ottimismo dal team Repsol Honda, che non vede l’ora di lavorare di nuovo con il suo campione.

Marquez sui suoi profili social ha pubblicato una foto che lo raffigura in aeroporto, pronto a imbarcarsi in direzione Kuala Lumpur. Una volta arrivato presso la capitale malese, si dirigerà poi verso Sepang per l’impegno in programma il 5 e 6 febbraio. Prima di vederlo in azione in pista, sarà comunque interessante ascoltare le sue dichiarazioni. Marc potrà fornire nuovi aggiornamento sul suo stato di salute.