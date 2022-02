Honda, altri guai: Bradl costretto a “camuffarsi” (VIDEO)

Dopo le difficoltà avute nella prima giornata, a Sepang nuovo inconveniente in casa Honda. Ecco cosa è successo al collaudatore.

La MotoGP in queste ore ha riacceso i motori in vista del 2022. A Sepang, in Malesia, le varie scuderie hanno riportato le moto per testare gli aggiornamenti che saranno testati dai vari piloti. Si tratta di due giornate che permetteranno ai team di lavorare 16 ore complessive sulle nuove moto e preparare il terreno ai titolari. Anche se in realtà in questa due giorni sono scesi in pista, oltre ai tester, anche i rookie della categoria, per prendere maggiore confidenza con i mezzi.

Tra le case che hanno subito trovato enorme difficoltà c’è la Honda, che viene in pratica da due stagioni in cui lo sviluppo della moto è andato decisamente a rilento a causa dell’assenza per infortunio di Marc Marquez, la sua stella principale.

Honda, in Malesia di male in peggio (per ora)

Che ci fosse qualcosa che non quadrava lo si è capito già il 31 gennaio, giorno dello shakedown di tutte le moto. A mancare nel gruppo infatti era la Honda, che doveva scendere in pista con il suo collaudatore Stefan Bradl, che aveva già testato la RC213V a Jerez qualche giorno fa. I box però sono rimasti chiusi per tutta la giornata perché la moto è rimasta bloccata all’aeroporto di Dubai, così come tutto il materiale del team Repsol.

👀 @HRC_MotoGP perfecting their 2022 contender! Will it be the bike that takes them back to the top? 🤔#SepangShakedown pic.twitter.com/ZHA4HeN9Oa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 1, 2022

Oggi però l’ennesima sorpresa. Bradl infatti è sceso in pista non con la sua tuta ma con quella di Pol Espargaró, perché a parte il casco, tutto il kit del tedesco non è ancora atterrato in Malesia come il resto del materiale. Alla fine però l’importante era scendere in pista e testare la moto 2022, che anche a livello visivo è decisamente diversa da quella delle scorse annate, con un cupolino più simile alla Yamaha M1. Nonostante dunque i problemi, la Honda è scesa in pista e risulta tra le più attive in pista, proprio perché deve recuperare terreno rispetto alle altre dopo lo stop di ieri.

Il programma dei test della MotoGP

Dopo questi primi due giorni di test, la MotoGP scenderà in pista sempre a Sepang il 5 e 6 febbraio con tutti i piloti. Un evento questo però che non avrà copertura televisiva, così come la seconda sessione in programma la prossima settimana in Indonesia, sul circuito di Mandalika, dove si proverà dall’11 al 13 febbraio.

Il programma

Sabato 5 febbraio

Ore 3-11 prima giornata Test Sepang MotoGP

Domenica 6 febbraio

Ore 3-11 seconda giornata Test Sepang MotoGP

Venerdì 11 febbraio

Ore 4-11.45 prima giornata Test Mandalika MotoGP

Sabato 12 febbraio

Ore 4-11.45 seconda giornata Test Mandalika MotoGP

Domenica 13 febbraio

Ore 4-11.45 terza giornata Test Mandalika MotoGP