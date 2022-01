Marquez, dieta salutare e tifo sfrenato per il suo beniamino (FOTO)

Marquez, in attesa di volare in Malesia per guidare la nuova Honda, si gode un altro sport in TV.

I dottori gli hanno dato l’ok e dunque Marc Marquez sarà regolarmente in pista a Sepang il 5-6 febbraio per il primo test MotoGP del 2022. C’è grande attesa di rivederlo in sella dopo i noti problemi di diplopia con cui ha fatto i conti nei mesi scorsi.

Nelle scorse settimane si è allenato con motocross, moto stradali e kart per prepararsi alla nuova stagione. Le risposte del suo corpo, della vista e del braccio destro nello specifico, sono state positive. Ovviamente bisognerà attendere che salga sulla Honda RC213V per capire definitivamente le sue condizioni. I test MotoGP in Malesia e Indonesia saranno molto importanti.

MotoGP, Marc Marquez guarda Rafa Nadal all’Australian Open

Sono in molti a chiedersi se Marquez tornerà al 100% della forma fisica e se sarà in grado di lottare per il titolo nel 2022. La Honda conta molto su di lui e spera che si riprenda completamente dai guai avuti. Il braccio destro sembra ormai a posto e si spera che anche la diplopia rimanga solamente un ricordo. Marc ha detto che la sua vista è perfetta, però andrà testata alle alte velocità della MotoGP. A Sepang e Mandalika avrà questa occasione di mettersi alla prova.

L’otto volte campione del mondo ha grande voglia di mettersi alle spalle i momenti difficili e di tornare a fare ciò che ama, gareggiare e vincere. È a un solo titolo di distanza da Valentino Rossi, Carlo Ubbiali e Mike Hailwood. Considerando che a febbraio compirà 29 anni, ha tutto il tempo per raggiungerli e anche superarli. Davanti poi avrebbe “solo” Angel Nieto a quota tredici e Giacomo Agostini a quindici.

Marquez darà il massimo per arrivare almeno in doppia cifra e ribadire il suo status di leggenda del Motomondiale. È certamente tra i talenti più straordinari che si sono visti in pista. Le prestazioni e i risultati parlano in modo chiaro.

In attesa di volare in Malesia per il primo test MotoGP del 2022, il fenomeno di Cervera si trova a casa sua e si concede anche un po’ di relax tra un allenamento e l’altro. Nelle scorse ore ha pubblicato una foto nella quale mostra di guardare la televisione, nello specifico il suo idolo Rafa Nadal impegnato della finale dell’Australian Open contro il russo Daniil Medvedev.