Hamilton lascia la Mercedes? Si fa già avanti il sostituto

Il campione della Formula E De Vries, pilota di riserva Mercedes, sogna la F1. Che sia proprio lui il possibile prescelto per il post-Lewis?

Il campione del mondo in carica della Formula E Nyck de Vries ha iniziato come meglio non poteva la nuova stagione. L’olandese ha vinto la prima gara dell’anno sulle strade di Diriyah, ottenendo una pole e un decimo posto nella seconda, a causa di un contatto con Vergne. Per l’olandese però sarà un’annata particolare quella del 2022, visto che la Mercedes affronterà per l’ultima volta la Formula E, prima di dire addio alla serie. E per questo il pilota sta già pensando al suo futuro.

De Vries infatti non ha mai nascosto che sogna il debutto in F1. Infatti firmò nel 2015 per il McLaren Young Driver Programme proprio per cercare di arrivare nel Circus. Prima della stagione 2019 di Formula 2 però abbandonò per concentrarsi sui suoi doveri in Audi, dove è rimasto fino a settembre 2019.

Nel 2020, con l’approdo in Formula E con Mercedes però tutto è tornato in ballo. Infatti in quell’anno ha debuttato nei test di F1 con la casa di Stoccarda e già dalla scorsa stagione è il pilota di riserva Mercedes. Ma adesso spera in qualcosa di più concreto.

De Vries e i contatti con Wolff

Vista la situazione in Formula E, l’olandese non vede l’ora di avere un’opportunità con la casa di Stoccarda nel Circus. “Ogni giovane pilota lo sogna ha detto all’emittente austriaca Laola1 -. Mentirei se dicessi che non ho più l’ambizione di entrare in Formula 1 o che non me lo sogno più. Ma non ne sono più coinvolto attivamente”.

I piani sono fissati per il 2022, ma De Vries non sa ancora cosa accadrà dopo. “Il prossimo anno ci sarà una nuova stagione, vedremo cosa accadrà. Farò il mio lavoro nel miglior modo possibile”, dice il pilota Mercedes, che però ammette una cosa: “Contatti con Toto Wolff? Ci siamo parlati la scorsa settimana in occasione del suo compleanno. Siamo in contatto regolare. Ma la Formula 1 non è finita nelle nostre discussioni”.

Un futuro legato ad Hamilton?

Chissà, intanto lui però continua a fare bene in Formula E e a sperare in una occasione in F1. Tanto che nelle scorse settimane era stato messo anche nella rosa dei candidati per un sedile in Alfa Romeo e Williams, quest’ultima sempre motorizzata Mercedes. “Prima di tutto, sono stato molto contento e impressionato di essere stato persino menzionato tra i candidati – ha confessato il pilota -. Questo conferma il modo in cui le persone pensano di me”.

È contento De Vries delle opportunità che ha ora, ma sa che le cose possono cambiare rapidamente nel mondo del motorsport. E per questo non smette di crederci. “Tante cose cambiano così velocemente. Molto di quello che succede è fuori dal mio controllo. Posso contribuire solo attraverso le mie prestazioni in pista. Non ho alcuna influenza sulle cose che accadono là fuori“.

La verità però è che con il futuro di Lewis Hamilton in bilico dopo quanto accaduto ad Abu Dhabi, non è detto che De Vries possa fare già questa stagione il salto di categoria. Ma dalle sue parole per ora non traspare nulla. E questo vorrebbe dire o che in Mercedes già sanno quale sarà la decisione di Hamilton o che magari il clamoroso colpo di scena deve essere mantenuto ancora in segreto, fino all’ultimo. Lo scopriremo a breve però se tutto ‘è stato un bluff o meno. E se l’olandese avrà una chance già quest’anno.