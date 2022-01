F1, Hamilton torna a parlare: arriva un importante annuncio

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di F1, ha affrontato il delicato tema del razzismo dopo la nascita della sua associazione.

Il tema dell’inverno che separa il mondiale di F1 terminato da poco e quello del 2022 è relativo al futuro di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è stato sconfitto in maniera beffarda nel finale di stagione ad Abu Dhabi, dove Max Verstappen si è laureato iridato per la prima volta in carriera.

L’olandese ha posto fine al regno del britannico, che dal 2014 al 2020 aveva portato a casa sei titoli su sette. L’unico ad interrompere la sua dittatura era stato Nico Rosberg nel 2016, ma tutto rimase in casa Mercedes. La Red Bull, grazie ad un telaio eccezionale, alla power unit Honda ed al talento cristallino del figlio di Jos è riuscita nella grande impresa, maturata in un modo rocambolesco nell’ultimo giro di Yas Marina.

Il mondo della F1 si è diviso sui fatti di Abu Dhabi, mentre Hamilton si è chiuso in un silenzio senza precedenti. Il nativo di Stevenage non pubblica nulla sui suoi profili social dal lontano 11 dicembre, giornata di qualifiche dell’ultimo appuntamento stagionale. Dopo la sconfitta, l’alfiere del team di Brackley non ha più rilasciato dichiarazioni, venendo avvistato pochi giorni fa a Los Angeles intento a godersi le sue vacanze.

F1, Hamilton torna a parlare della sua fondazione

Lewis Hamilton è tornato a rilasciare alcune dichiarazioni proprio in queste ore, anche se non trattano del suo futuro in F1. Il sette volte iridato avrà un confronto con Toto Wolff nei prossimi giorni, per programmare quella che sarà la stagione 2022 e smentire, in maniera definitiva, l’ipotesi di un ritiro.

Il britannico, citato da “Sky UK“, si è aperto sul tema del razzismo, a lui molto caro da moltissimi anni. Lewis ha subito atti di bullismo nel corso della sua infanzia, ma in seguito, è riuscito a rifarsi nel migliore dei modi: “Oggi è necessario capire il perché molti giovani vengano esclusi da tante attività e dalle scuole“.

“Io stesso ho sperimentato questo evento traumatico nella mia scuola, mi rendo conto di quanto possa trattarsi di un’esperienza molto difficile da affrontare. Sono molto felice di poter contare sul supporto di Sky per la mia associazione, la Mission 44. Attraverso la nostra collaborazione, vogliamo supportare in modo specifico i giovani studenti invece di far finta che nulla stia accadendo“.