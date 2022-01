Guardate da cosa è nato questo camper, praticamente un’invenzione di questa giovane donna che ha trasformato un vecchio bus Mercedes.

Molte persone si lamentano perché quel che hanno non sembra mai essere abbastanza. Ma non calcolano tante volte, che quel che possiedono è già “qualcosa”. Mentre c’è chi con i soli mezzi a disposizione, si crea quel che gli serve. Un esempio? Annabelle Tripp, direttamente dall’Hampshire, nel Regno Unito, con la sua storia.

Lei una casa ce l’ha già, ma durante il primo momento di pandemia, mentre la crisi sanitaria impazzava in tutto il mondo, lei ha trovato l’ispirazione per sfruttare quel tempo, riempendolo creando qualcosa di straordinario. Tutto, è partito da un vecchio furgoncino, un minibus Mercedes, che adesso è una bella casa trasportabile, eco-sostenibile. Ma ci sono voluti tempo e denaro.

Da bus Mercedes a camper

Oggi, posta tutto su Instagram ed è sorprendente vedere da un minibus, quanto sia venuto fuori. Davvero una bella invenzione. Il profilo, si chiama creating_sunflowervan, e non ha moltissimi seguaci, appena 307, ma ad Annabelle, piace comunque mostrare tutte le decorazioni interne e la magia dei colori che ha scelto: tutto all’interno, è giallo e blu. Sul profilo, la ventottenne inglese ha condiviso anche una descrizione simpaticissima: “Viaggio in un camper auto costruito senza esperienza e senza idea di cosa stiamo facendo!”.

La giovane donna ha ammesso che l’ispirazione è stata trovata in diverse persone che hanno fatto lo stesso durante la pandemia, e che sia suo padre che il fidanzato, le hanno dato una splendida mano. Infatti, confessa al The Sun che le ha dedicato un articolo, la rimozione di pezzi e sedili, sono risultati la parte più difficile.

L’intero processo, tra acquisto del furgoncino e vari elementi per costruire le decorazioni, sarebbero costate intorno ai 27.000 dollari, forse l’equivalente del proprietario che ha distrutto una Ferrari F12tdf in un incidente pazzesco, solo che lei li ha usati in maniera più intelligente. L’idea è già di per sé simpatica, ma la trasformazione è quello che davvero lascia a bocca aperta. Gli elementi ed il gusto usati dalla britannica, hanno davvero rivoluzionato questo minibus, trasformandolo in una roulotte molto graziosa. Annabelle, ha ammesso di avere una speranza: essere di ispirazione per molti che vorranno fare la stessa cosa.

Ed eccole, alcune foto degli interni del camper di Annabelle: