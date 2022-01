RC Auto: consigli utili per risparmiare sulla polizza assicurativa

La RC auto è una tassa che pesa sulle tasche di milioni di automobilisti. Ecco alcuni consigli utili per provare a risparmiare sul costo.

Il costo della Rc auto è una delle tasse più esose per gli automobilisti italiani, specialmente se abitano in determinate zone del Paese dove il numero dei sinistri registrato è maggiore. Trattasi di una spesa media che si aggira intorno ai 400 euro, anche se in molti casi e a seconda della classe di merito si possono superare i 1000 euro. Quindi è opportuno conoscere tutti i modi per cercare di risparmiare sulla polizza dal momento che qualche piccola strategia esiste.

Per conoscere il premio della polizza auto bisogna fornire alcuni dati al momento della richiesta di un preventivo. La residenza, l’età del richiedente, il numero di anni alla guida, la presenza o meno di altri guidatori e il tasso di incidenti negli ultimi cinque anni. Questi dati non sono modificabili e da questi dipenderà l’importo annuo della RC Auto.

RC auto, il preventivo ideale

L’unico modo per tirare sul prezzo è quello di chiedere diversi preventivi a più compagnie al fine di scegliere quello con il prezzo più basso. Un’operazione che va effettuata un mese prima della scadenza del contratto di rinnovo e che invitiamo a fare, perché le condizioni del mercato cambiano e non è detto che la compagnia scelta l’anno prima continui ad essere la più proficua. Una volta che avete in mano il preventivo del rinnovo potete consultare il portale “tuopreventivatore.it”, a cura dell’Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni. Qui si possono consultare diversi preventivi di varie compagnie assicurative.

A volte capita che i risultati sono molto distanti da quelli offerti dal servizio pubblico, di conseguenza bisogna stare attenti a diversi parametri. A cominciare dai massimali previsti, cioè il risarcimento massimo in caso di incidente, e l’eventuale presenza dello scoperto di franchigia, la parte di risarcimento che dovrà essere versata dall’assicurato in caso di sinistro. Qualora presente questa clausola è opportuno non sancire la polizza.

Il risparmio sulla RC Auto dipende anche dalla modalità di pagamento: la più conveniente è sicuramente quella annuale, mentre la rateizzazione (semestrale, trimestrale o addirittura mensile) comporta sempre dei piccoli costi aggiuntivi. Una volta che avrete a disposizione il preventivo più conveniente provate nuovamente a ricontattare la vostra compagnia mostrandogli l’importo minore propostovi. A quel punto l’agenzia potrebbe rivalutare l’iniziale preventivo di rinnovo e proporvi un ulteriore sconto pur di non perdere un cliente.