F1, dalla Mercedes la previsione nefasta: ecco cosa può accadere

Le F1 del 2022 saranno piuttosto particolari, ma secondo James Allison qualcuno potrebbe chiaramente sbagliare il proprio progetto.

Il mondiale di F1 targato 2022 è quello della grande rivoluzione regolamentare, la più grande della storia del Circus. Per questo motivo, l’attesa di tifosi ed addetti ai lavori è enorme, e tutti sono molto curiosi di vedere per la prima volta le nuove monoposto, che saranno totalmente diverse da quelle del passato.

La paura degli appassionati è che saranno tutte troppo simili, ma è probabile che gli ingegneri riescano invece a stupirci, trovando la classica genialata che possa fare la differenza. Questa è la paura della FIA e di Liberty Media, con il managing director Ross Brawn che ha già fatto sapere che gli studi di chi ha scritto i regolamenti sono stati basati sulla limitazione delle zone grigie.

La F1 ha spesso lasciato dei veri e propri “buchi” nei nelle regole, dove i tecnici dei team sono riusciti ad infilarsi, portandosi a casa il progetto vincente. Quando le regole cambiano in maniera così drastica c’è anche il rischio opposto, ovvero quello di mancare totalmente l’obiettivo. Lo sa benissimo la Ferrari, alla quale accadde una cosa del genere sia nel 2009 che nel 2014. Quanto accaduto all’epoca non può ripresentarsi ora.

F1, secondo James Allison qualche squadra sbaglierà

La Mercedes è attesa al riscatto dopo la beffa mondiale di Abu Dhabi, dove la Red Bull di Max Verstappen si è presa il titolo sul filo di lana. Il team di Brackley ha comunque vinto l’ottavo titolo costruttori di fila in F1, un record quasi inavvicinabile. Tuttavia, la sconfitta nel mondiale piloti si è fatta sentire sull’umore di Lewis Hamilton, la cui permanenza non è ancora scontata.

Il direttore tecnico della Stella a tre punte, James Allison, ha parlato dei nuovi regolamenti in un video caricato sui social dalla sua squadra, facendo anche una curiosa previsione: “Nella nostra squadra, così come in quelle dei nostri avversari, tutti hanno fatto del loro meglio per trovare un design che ben si adatti alle nuove direttive tecniche“.

“Già ad inizio stagione scopriremo quanto è stato buono il nostro lavoro, che si rifletterà su tutto il campionato. Le vetture saranno molto diverse, ma immagino che proprio per questo motivo uno o due team abbiano sbagliato completamente e che avranno una stagione molto difficile. Tutti guarderemo ad un’idea che ha avuto un’altra squadra con stupore, e penseremo che anche noi avremmo potuto provare quella soluzione. Penso che un cambio di regolamento sia sempre divertente e stimolante, noi abbiamo fatto il massimo“.