Dovizioso e Alpinestars, c’è un progetto in ballo: l’indiscrezione

Dovizioso e Alpinestars al lavoro per un nuovo progetto della celebre azienda italiana di abbigliamento per motociclismo.

Il 2022 è un anno molto importante, forse decisivo, per la carriera di Andrea Dovizioso. Va verso i 36 anni e deve dimostrare di poter stare ancora in MotoGP a buoni livelli. Non sarà facile, anche perché è chiamato ad adattarsi in fretta a una moto come la Yamaha che è molto diversa dalla Ducati a cui era abituato.

Il team WithU RNF crede in lui e lo supporterà al massimo per ottenere i risultati sperati. I due test in Malesia e Indonesia saranno fondamentali per porre le giuste basi tecniche per la stagione. Il pilota forlivese si aspetta tanto dalla squadra, ma anche da sé stesso. Disporrà di una M1 Factory e quindi in teoria il potenziale per fare bene ci sarà. Dovrà essere bravo a capire come sfruttare al meglio la moto, accantonando un po’ quello che faceva con la Desmosedici GP.

MotoGP, Dovizioso e Alpinestars lavorano a un nuovo casco

Dovizioso si è preparato bene per il Mondiale MotoGP 2022 e non vede l’ora di guidare la nuova Yamaha M1 nei test in Asia. Alla presentazione del team WithU RNF si è detto fiducioso per la stagione, in generale nella squadra sembra esserci un buon clima. Ovviamente sarà poi la pista a dare tutte le risposte.

A proposito della presentazione della formazione guidata da Razlan Razali, avvenuta a Verona nel bellissimo Teatro Filarmonico, il pilota forlivese ha sfoggiato un casco Shoei che però non esibiva il logo del marchio giapponese. Quando a Dovi è stato chiesto il motivo, lui ha risposto di avere un accordo diretto con Alpinestars.

Alpinestars è un’azienda italiana che produce abbigliamento per motociclisti e fornisce le tute a diversi piloti in MotoGP, tra questi anche il 35enne romagnolo. I colleghi di Speedweek rivelano che Alpinestars starebbe sviluppando per la prima volta un casco integrale e nel progetto è coinvolto anche lo stesso Dovizioso.

L’azienda ha già realizzato un casco da motocross che è arrivato sul mercato nel 2018 ed è stato molto apprezzato. Il vice-campione del mondo MXG Romain Febvre lo ha utilizzato per tre anni, ad esempio. Adesso Alpinestars sta lavorando, avvalendosi anche del contributo di Dovizioso, su un altro tipo di casco. Stando alle indiscrezioni di Speedweek, non dovrebbe essere svelato prima del 2023. Sarà interessante vedere il risultato della collaborazione tra il marchio italiano e il pilota MotoGP.