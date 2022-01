La Mercedes chiama Hamilton? Il dettaglio social fa pensare (FOTO)

La Mercedes si prepara alla nuova stagione e torna a postare un messaggio sui social. Ma il protagonista non è Hamilton. Cosa vorrà dire?

Le prime scuderie di F1 sono già scese in pista per cominciare i preparativi in vista della stagione 2022. Ci si comincia a scaldare dopo un inverno fatto di allenamenti in palestra e simulazioni, in attesa di vedere le prime auto della nuova generazione. Ma c’è anche grande attesa per capire quale sarà il futuro di Lewis Hamilton, uscito sconfitto dall’ultima gara del 2021 ad Abu Dhabi in maniera rocambolesca, con un ultimo giro contestato dalla Mercedes, che ha così regalato il titolo al grande rivale, Max Verstappen. Una ferita ancora aperta, nonostante siano passati più di 45 giorni da quell’ultimo atto del Mondiale.

Il britannico, nonostante i complimenti sul podio con Verstappen, ha preso davvero male la sconfitta. Lo si era capito fin da subito, con l’inglese rimasto a lungo dentro la sua W12 prima di scendere e andare alla cerimonia finale. I lunghi dialoghi col papà nel box sono ancora negli occhi di tutti. Poi però Hamilton è entrato in un silenzio, che ormai è assordante.

Un silenzio che comincia a pesare

La verità è che Hamilton si sente derubato dell’ottavo titolo ed è rimasto profondamente deluso da quanto accaduto ad Abu Dhabi, con decisioni prese dalla direzione di gara non condivise. Tanto che è entrato in un silenzio stampa e social che preoccupa. E c’è addirittura chi ne mette in discussione la volontà di partecipare al Mondiale 2022.

La Mercedes, a più riprese, ha ribadito quanto sia stato duro il colpo subìto dal proprio pilota. E in più di una occasione Toto Wolff e non solo hanno ribadito anche quanto ci sia del vero nelle voci di un possibile addio alla F1 del britannico. La realtà però è molto probabilmente un’altra. Infatti Hamilton potrebbe continuare nel suo silenzio ancora per un po’, almeno fino al pronunciamento della FIA su quanto accaduto a Yas Marina. Ma i dubbi permangono.

F1, Russell minaccia seria per Hamilton: l’ex pilota mette in guardia Lewis

Mercedes e il messaggio social che inquieta

Ma le cose potrebbero anche stare diversamente. Infatti nelle ultime ore il team di Stoccarda, che tra qualche settimana presenterà la nuova vettura che scenderà in pista per il Mondiale 2022, ha postato sui social una foto che ritrae George Russell, nuovo compagno di Hamilton, dentro la vettura, accompagnando l’immagine con le parole “Pronti per il 2022”.

In the 𝗭𝗢𝗡𝗘. 🖤❤️ Who’s feeling ’22 ready! 💪 pic.twitter.com/nJIke4jbD4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 26, 2022

Ed è strano che sia stato scelto Russell, il rookie, invece che Hamilton. Di solito infatti è la prima guida a dare il via, anche sui social, alla nuova stagione. Una scelta non solo dovuta ai “gradi” di capitano ma anche commerciale, visto che è lui la stella della squadra. Che questo messaggio sia anche un richiamo da parte Mercedes verso il suo pupillo? La Mercedes teme davvero che Hamilton possa decidere di smettere? O è solo l’ennesimo atto di una “commedia” destinata a risolversi con un lieto fine tra qualche settimana?

I fan rimangono in attesa, così come gli addetti ai lavori e gli altri piloti del Circus. Perché non vedere al via del nuovo campionato di F1 uno come Hamilton farebbe un certo effetto. L’ultimo a parlarci è stato l’ex compagno, Valtteri Bottas, che ha anche confessato di averlo incrociato diversi giorni dopo la gara e che avesse ancora la “faccia da funerale”. “Sebbene sappia bene che non sia stato lui a perdere quella gara e che sia stato derubato, gli riesce difficile accettare che il titolo gli venga portato via così. Ma basta aspettare e tornerà due volte più forte di prima, lui è fatto così”, ha ammesso. ma sarà così?