La Ferrari ha ritrovato la guida di Carlos Sainz, ecco come è andata la prima giornata per lo spagnolo: oggi c’è Leclerc.

L’attesa da fine campionato ad oggi, non è stata lunghissima, ma per chi ama la Ferrari sarà parsa infinita. Ed anzi, forse la sorte (o qualche team che fa la spia), ha costretto anche i tifosi ad attendere ancora un ulteriore giorno. Ieri però, Carlos Sainz è finalmente sceso in pista.

A Fiorano sono stati costretti a cambiare i piani in corso d’opera, però sono bastate un paio di SF71H che la giovane promessa della scuderia, Robert Shwartzman e poi lo spagnolo, si sono potuti riscaldare alla guida. E soprattutto, ha scaldato muscoli e motori, Sainz, che più volte ha fatto capire di essere agguerrito per il prossimo Mondiale.

Carlos Sainz ha tanta voglia di correre

Il ventottenne non si è risparmiato sin dai primi metri, velocità altissime e curve spedite a saettare con la Rossa che tanto attendeva di rivedere. Carlos si è concesso ovviamente anche qualche sbavatura, dopo poco più di due mesi senza guida di un’auto di F1. Un paio di volte prende la curva larga ed a metà tempo, si concede anche un testacoda. Ma tutto, testimonia solo la voglia di far bene del madrileno che come detto, ha più volte fatto capire nelle interviste, di non voler regalare nulla ad avversari e compagni di scuderia.

Anche le Ferrari rimesse in pista per i primi test di questo 2022, avevano i nuovi sponsor. Da Maranello sono già arrivati indizi social con tanto di foto della vecchia livrea, ma con gli adesivi nuovi. Tornando sulla piccola pausa che Carlos Sainz si concede in pista, in realtà non è un calo di concentrazione a fargli fare un giro completo.

In realtà è molto probabile che le gomme non siano entrate subito in temperatura, ma niente preoccupazioni per Carlos, che anzi a fine test, ha deciso anche di farsi accompagnare nel luogo dove c’erano dei fan in attesa. Infatti, i fortunati avventori si sono guadagnati un bell’autografo dello spagnolo, che sembrava più che sereno. Oggi pomeriggio, la SF71H con il ’55, lascerà spazio al numero ’16’. In questa data infatti, inizia a correre anche Charles Leclerc. E lui, quante volte andrà largo?

Ed eccolo, il video del ritorno alla guida di Carlos Sainz:

