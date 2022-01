Pasini vuole “imitare” Biaggi: fissato un obiettivo ambizioso per il futuro

Pasini nel 2022 dovrebbe essere al via del Campionato Italiano Velocità, ma guarda già al 2023 con un grande obiettivo in testa.

Dopo una lunga esperienza nel Motomondiale, Mattia Pasini nel 2022 dovrebbe ripartire dal CIV. Correrà nella classe Superbike con la Ducati Panigale V4 R del team Broncos Racing. Una nuova stimolante sfida, anche se si attendono le firme e il comunicato ufficiale.

Il 36enne riminese ha disputato l’ultima stagione intera in Moto2 nel 2018 con il team Italtrans, poi l’anno seguente ha potuto correre diverse gare da sostituto e nel 2020 ne ha disputata solo una. Niente corse in moto nel 2021, anno nel quale però si è cimentato con le automobili e ha continuato ad essere il commentatore tecnico di Sky Sport MotoGP per le gare Moto3 e Moto2 al fianco del telecronista Rosario Triolo. Però per il nuovo anno aveva voglia di rimettersi in gioco e sembra aver trovato una sistemazione gradita, accettando di ripartire da un campionato nazionale come quello italiano.

Mattia Pasini sogna il Mondiale Superbike

Pasini nel CIV Superbike si ritroverebbe a giocarsela contro piloti conosciuti, a partire dal campione in carica Michele Pirro (Ducati del team Barni Racing) e Lorenzo Savadori (Aprilia del team M2 Nuova Racing). Non sarebbe una passeggiata.

Intervistato da Corsedimoto.com, il pilota romagnolo non ha nascosto le sue ambizioni per il futuro: “Il mio sogno è entrare nell’orbita Ducati. In futuro mi piacerebbe gareggiare nel Mondiale Superbike proprio con loro. Il mio obiettivo prima di terminare la carriera è diventare campione del mondo”.

Pasini sogna di guadagnarsi un posto nel Mondiale SBK per il 2023, dovrà convincere Ducati a suon di buone prestazioni per raggiungere un obiettivo non facile. Intanto bisogna aspettare la firma con il team Broncos Racing di Luca Conforti per correre nel CIV: “Le possibilità sono all’80%. Mi trovo veramente bene con Luca Conforti e penso che potremmo fare bene insieme. In Moto2 ho ancora qualche piccola porta aperta, ma il 2022 sarebbe comunque l’ultimo anno”.

Bisogna considerare che non è più giovanissimo, però a lui il fattore anagrafico non spaventa e spera di arrivare veramente al Mondiale Superbike: “Max Biaggi ha vinto quando aveva più di 40 anni – afferma – e dunque avrei quattro stagioni per provarci. Prima voglio essere protagonista nel CIV e poi guadagnarmi il passaggio nel Mondiale”.

Pasini è molto sicuro di sé e farà di tutto per realizzare il suo sogno. Intanto domenica farà un test a Valencia con la Ducati del team Broncos Racing. Può essere l’appuntamento decisivo per poi arrivare a firmare un contratto.