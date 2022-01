A Nico Rosberg, non sono piaciute alcune dichiarazioni dell’ex compagno di scuderia, Lewis Hamilton: il tedesco fermo sulle sue idee.

Nico Rosberg e Lewis Hamilton, probabilmente non si sono mai amati. Quando il tedesco arrivò in Mercedes nel 2010, l’inglese era sì giovane, ma era anche già un campione del mondo. E così dopo qualche anno di buio, quando la scuderia di Brackley iniziò di nuovo a fornire vetture all’altezza ai suoi piloti, i due si diedero battaglia, pur correndo con gli stessi colori.

Ed anzi, dall’avvento dell’ibrido in poi nella F1, pare proprio che la Mercedes per alcuni anni, non abbia avuto rivali degni di nota. E così fu inevitabile, se c’era un pilota che contendeva un Mondiale ad uno della Mercedes, quello correva con la stessa vettura. Dal 2014 al 2016 quindi Rosberg e Hamilton si sono sfidati con la W05, W06 e W07. Ora, già dai complimenti del tedesco per il Mondiale a Verstappen, si è capito che Rosberg non ha dimenticato.

Hamilton: Nico Rosberg non ci sta

Per concludere il momento amarcord, prima di tornare sulla polemica, fu Lewis Hamilton ad avere la meglio sul classe ’85 tedesco, sia nel 2014 che nel 2015, ma nel 2016 dovette arrendersi. Dopo due secondo posto tra i Piloti, Nico Rosberg vinse il suo unico Mondiale proprio Ad Abu Dhabi 2016, lasciando stavolta l’inglese con l’amaro in bocca.

Ma difficilmente Lewis Hamilton ha parlato dell’argomento ed anche dell’ex compagno di team, non cercando tanto la polemica. Cosa che invece non ha dimostrato di voler fare, proprio il trentaseienne, nato a Wiesbaden. Infatti, probabilmente ora è stato l’ex pilota ad esagerare un po’ e cercare la contesa, laddove non c’era.

In qualche modo, in tutta questa questione, c’entra anche Valtteri Bottas, su cui ora confessa di puntare tutto, il boss di Alfa Romeo. Poco dopo il suo addio alla Mercedes infatti, Hamilton ha confessato che il finlandese sarebbe stato il miglior compagno di squadra mai avuto. Ma qua Rosberg ha deciso che quelle parole non andavano bene. A Sky UK, ha infatti sbottato: “È irrispettoso. Io cosa avrei fatto di male?”, ha detto il classe ’85, che continua: “Vatteri ha dato un contributo significativo a tutte le vittorie nel campionato Costruttori. C’è stata un’ottima atmosfera alla Mercedes per cinque anni, ma ai miei tempi era completamente diversa”. Insomma, quella di Lewis Hamilton era solo un’opinione, ma Rosberg non pare aver digerito.