Elkann esalta Sainz e Leclerc: “Hanno portato nuova energia in Ferrari”

Il presidente e amministratore delegato della Rossa Elkann ha voluto elogiare la giovane coppia che ha appena chiuso positivamente la prima parte di stagione

Un podio, anche se non ancora ufficiale, in Ungheria con Carlos Sainz Jr. E allora John Elkann, presidente e amministratore delegato della Ferrari, non ha perso tempo per lodare i suoi piloti proprio a metà del Mondiale di Formula 1.

Elkann entusiasta dei suoi giovani piloti

Per ora è mancato il grande exploit in casa Ferrari, ma questa prima parte di stagione ha soddisfatto comunque Elkann, che ha fortemente voluto una coppia giovane alla guida della Rossa. E lo ha ribadito durante la conference call con gli analisti per presentare i risultati del primo semestre del 2021, dove si è voluto focalizzare anche sull’importanza del motorsport nell’universo Ferrari.

“In Formula 1, la nostra giovane ed entusiasmante coppia di piloti, Leclerc e Sainz, ha portato nuova energia all’intero team. La Ferrari è più concentrata che mai sull’importanza della sua dimensione sportiva nell’automobilismo”.

F1 ma non solo per la Ferrari

Sicuramente la F1 è il settore che traina la Ferrari. Ma non basta. Gli obiettivi per la Rossa sono anche al di fuori. Sempre nel motorsport, ovviamente. Ed Elkann lo ha ribadito: “Stiamo anche lavorando intensamente al nostro ritorno nella classe delle hypercar e in particolare alla 24 Ore di Le Mans nel 2023”.

E il presidente ha tenuto a spiegare il perché di questa scelta, sicuramente dovuta anche alla nuova politica di riduzione dei costi nel Circus: “Il successo ai massimi livelli delle corse automobilistiche è nel nostro sangue, come abbiamo dimostrato con la nostra vittoria alla 24 Ore di Spa nella Endurance Cup del Gt World Challenge questo fine settimana. Lavorare ancora più a stretto contatto in questi mesi con i nostri team di corse ha solo affinato la mia e la nostra determinazione a raggiungere la vittoria in pista e ad assicurarci di sfruttare ancora di più le opportunità di trasferimento tecnologico dalle nostre attività di corse automobilistiche ai nostri programmi di auto da strada”.

