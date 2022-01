Formula Regional Asia, incidente spaventoso: l’auto si disintegra (VIDEO)

Il campionato asiatico di Formula Regional è partito con un brivido. Al via di Gara 3 si è verificato un bruttissimo incidente in griglia.

E’ scattato questo weekend da Abu Dhabi il campionato di Fomula Regional Asia. Il mini calendario che proseguirà per tre fine settimana di fila a Dubai con chiusura di nuovo a Yas Marina il 19 febbraio, ha vissuto momenti di panico.

Domenica mattina mentre Gara 3 si stava avviando, nelle retrovie si è verificato un crash spaventoso. Del genere più temuto dai piloti per la violenza dell’impatto. Fortunatamente nessuno si è fatto male e le rassicurazioni sono arrivate direttamente dai driver coinvolti via social.

Cosa è successo allo start della corsa

Protagonisti del sinistro sono stati Cem Bolukbasi, Amna Al Qubaisi e Salih Yoluc. Il turco, prossimo all’esordio in Formula 2 con la Charouz Racing System, è rimasto bloccato allo spegnimento dei semafori. A quel punto l’emiratina, ormai lanciata, non ha fatto in tempo a fermarsi e a scartare centrando in pieno il posteriore della monoposto della Evans GP. Nel caos dei detriti, non ha potuto fare nulla neppure il pilota della Pinnacle Motorsport, uscito illeso grazie alla presenza dell’halo.

E proprio il 36enne di Istanbul si è prodigato di pubblicare sulla propria pagina Twitter un’immagine in cui oltre a rendere merito allo strumento protettivo mostrava i segni lasciati dall’auto che lo ha colpito. Nei primi istanti a far preoccupare era stata la 21enne figlia d’arte visto il tamponamento, ma come lei stessa di è affrettata a confermare sulle piattaforme social, non ha accusato alcun problema. Tutto in ordine anche per il sim racer che, sempre con un breve cinguettio ha affermato di essere in buone condizioni fisiche.

Quanto avvenuto ha fatto tornare l’orologio indietro a dicembre 2021. A Jeddah, nel corso del fine settimana di debutto della F1, in occasione della Feature Race della serie cadetta, Enzo Fittipaldi colpì violentemente la ART GP di Théo Pourchaire, rimasto fermo sullo schieramento. Allora l’esito non fu altrettanto positivo. Certo, nulla di grave, in ogni caso entrambi i corridori vennero trasportati in ospedale e al brasiliano fu riscontrata la frattura del tallone destro.