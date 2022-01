Miller positivo al Covid-19: il pilota e la Ducati hanno dato la notizia in via ufficiale. L’australiano salterà la presentazione del team. Obiettivo Sepang.

Per Jack Miller la stagione MotoGP 2022 sarà molto importante, perché deve dimostrare di meritarsi la conferma nella squadra ufficiale Ducati e di essere un vero top rider del campionato. Ma non è iniziata al meglio.

Infatti, il pilota australiano è risultato positivo al Covid-19. Sta bene, è asintomatico, però deve stare in quarantena fino a quando non farà un tampone negativo. Si trova a casa sua in Australia e non può viaggiare, pertanto non potrà essere presente alla presentazione del team factory Ducati in programma il 28 gennaio. È dispiaciuto per questo, però spera di guarire presto.

MotoGP, Jack Miller punta al test a Sepang

Il primo test MotoGP del 2022 si svolgerà in Malesia il 5-6 febbraio e Miller auspica di essere guarito per affrontare quell’impegno. È molto importante per lui esserci, così da prepararsi al meglio per un campionato che si preannuncia di altissimo livello. Ha grande voglia di dimostrare alla Ducati che merita fiducia anche per il futuro.

Il pilota australiano ha un contratto in scadenza a fine 2022 e deve guadagnarsi la conferma nella squadra ufficiale. Ci sono colleghi come Jorge Martin, Johann Zarco ed Enea Bastianini che vorrebbero il suo posto e daranno il massimo per guadagnarsi la promozione nella struttura factory. Jack dovrà dare il meglio di sé e limitare il difetto di essere troppo incostante. Tra cadute e prestazioni altalenanti non ha sempre convinto, pur dimostrando di essere capace di stare davanti quando è in buona giornata. Deve essere più continuo per guadagnarsi il rinnovo.

Intanto Miller, in attesa di negativizzarsi, prosegue la sua preparazione fisica in Australia. Dovrebbe guarire in tempo per essere regolarmente presente a Sepang. Per entrare in Malesia è richiesto un tampone negativo effettuato entro le 72 ore precedenti al viaggio. Poi all’arrivo è previsto un tampone molecolare. Il protocollo prevede l’isolamento in hotel prima di ricevere il risultato del test. Ci saranno regole abbastanza restrittive da dover seguire per limitare la possibilità che avvengano contagi. Concluse le giornate di prove in Malesia, poi la MotoGP andrà in Indonesia per il secondo e ultimo test pre-campionato.