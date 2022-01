Una pazzesca auto sportiva italiana, per Jorge Martin: il pilota che affronterà il suo secondo anno in MotoGP si fa un bel regalo.

Il miglior rookie del 2021 in MotoGP, si concede ancora scampoli delle meritatissime vacanze, che vanno lisce verso le prime prove della stagione, che si tengono a Sepang. Jorge Martin, a soli ventitré anni, ha già impressionato la platea ed adesso si sente forte a tal punto, da avvertire già Jack Miller per il 2023.

Intanto, per adesso c’è da tenere testa bassa e ‘pedalare’, per il pilota spagnolo, e continuare a far correre la sua Desmosedici del team Pramac. Ed è per questo che il classe ’98, sta cercando ossigeno in Italia, con un bolide nuovo di Zecca.

Marquez, retroscena sul test di Portimao: ecco come sta veramente

Jorge Martin: un delizioso anno da esordiente

Il suo primo anno ha davvero fatto ingolosire gli uomini in Pramac Racing, e perché no, anche quelli del team principale Ducati, che lo osserva con attenzione. Il campione del mondo di Moto3 del 2018, ha sbalordito al suo primo anno in classe regina, terminando l’annata con un inatteso nono posto in classifica. 111 i punti portati a casa dallo spagnolo, con la bellezza di quattro podi.

A quanto pare, tra l’altro, Jorge Martin è un atleta che quando si trova fuori dalle piste, non ha intenzione di badare a spese. A fine stagione, ha mantenuto la promessa, portando tutto il team in Repubblica Dominicana, ed ora a quanto pare, si è concesso un’auto di lusso che per usare un eufemismo, non gli sarà costata decisamente poco.

Valentino Rossi, la verità sul “tradimento” ad Honda: la firma con Yamaha

“Pasasando unos días en la Toscana🇮🇹 ! Grazie @lamborghini per la macchina”, scrive il simpatico madrileno, in un misto voluto, tra spagnolo ed italiano. Lingua scelta per completare il suo post social, sia per la terra in cui si trova, sia proprio per la provenienza del suo nuovo bolide: una Lamborghini. Anche la targa è italiana, a testimonianza che il classe 1998 abbia completato l’acquisto proprio nel Paese che lo ospita. La sua Lambo dall’assetto sportivo, include due colori vivaci come azzurro ed arancione, e delle finiture in nero.

Eccola, la foto con la Lamborghini, che Jorge Martin ha postato su Instagram: