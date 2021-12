Jorge Martin, promessa mantenuta: il team Pramac è a Punta Cana

Jorge Martin ha pagato la scommessa fatta durante la sua prima annata in MotoGP e ha portato il team Pramac Racing in Repubblica Dominicana.

Il campionato MotoGP 2021 è ormai finito da settimane ed è tempo di vacanze, prima di catapultarsi sulla preparazione della stagione 2022. Jorge Martin, che sarà tra i piloti più attesi, è volato in Repubblica Dominicana.

Ma non lo ha fatto da solo. Infatti, rispettando una promessa fatta nel corso dell’ultimo Mondiale, ha portato un po’ di membri del team Pramac Racing a Punta Cana. La squadra italiana ha pubblicato sui social network alcune foto che confermano il fatto che il rider madrileno ha mantenuto la parola data.

Martin ad agosto aveva promesso che avrebbe pagato una vacanza al team nel caso in cui avesse ottenuto un altro podio. Il primo lo aveva conquistato in Qatar alla seconda gara in MotoGP, quando ottenne anche la pole position. Successivamente ha vinto il Gran Premio di Stiria (partendo ancora dalla pole) ed è arrivato terzo nel GP d’Austria.

Tre podi e miglior rookie al primo anno di top class rappresentano un grande risultato. Essere persino riuscito a vincere una gara è qualcosa di straordinario. La sua stagione avrebbe potuto anche essere migliore, se non avesse dovuto saltare quattro gare per infortunio (frattura del primo metacarpo della mano destra e del malleolo mediale destro rimediate nelle prove libere del GP del Portogallo).

In casa Ducati si sfregano le mani per aver strappato alla KTM un talento come Jorge, che è entrato in grande sintonia con il team Pramac Racing e con la Desmosedici GP. Sicuramente nel 2022 può fare un salto di qualità ulteriore e candidarsi per un posto nella squadra ufficiale per il futuro. Intanto si gode la vacanza a Punta Cana con il suo attuale team.