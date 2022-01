Verstappen, litigio sui social: sono tutti senza parole (FOTO)

Max Verstappen ha risposto ad un messaggio di un tifoso di Lewis Hamilton, che precedentemente lo aveva dileggiato sul titolo vinto.

Che Max Verstappen avesse un carattere molto forte lo si era capito sin dai suoi esordi in F1, quando, ancora da minorenne, faceva sudare le famose sette camicie a tutti coloro che incontrava sul proprio cammino. L’olandese ora è diventato un campione del mondo, il 34esimo a riuscirci nella storia del Circus ed il primo proveniente dai Paesi Bassi.

Il figlio di Jos, il 12 dicembre scorso ad Abu Dhabi, ha realizzato il sogno di una vita, ponendo fine alla dittatura di Lewis Hamilton e dell’armata Mercedes. La Red Bull ha investito tutto sul nativo di Hasselt, che dopo qualche colpo di test di troppo è diventato praticamente inarrestabile.

L’incidente che lo vide coinvolto nelle prove libere di Monaco, nel 2018, fece scattare qualcosa nella testa di Verstappen, che dopo troppi alti e bassi iniziò ad avere un rendimento da schiacciasassi. Da quel momento in poi, Super Max ha demolito compagni di squadra a ripetizione, partendo da Daniel Ricciardo, passando per Pierre Gasly ed Alexander Albon, per concludere con Sergio Perez.

Conquistato l’agognato titolo, l’orange avrà ora il duro compito di riconfermarsi al top. Super Max sa quanto possa essere difficile raggiungere quell’obiettivo, ma aver battuto un sette volte campione del mondo come Hamilton non era di certo così prevedibile. La Red Bull e la Honda sono finalmente riuscite a fornirgli un pacchetto competitivo, ed al resto ci ha pensato lui con talento e grinta.

Verstappen, demolito un hater sull’App Discord

Max Verstappen ha vinto il titolo in maniera piuttosto controversa, aiutato e non poco da quella Safety Car mandata in pista a pochi giri dalla fine per l’incidente della Williams di Nicholas Latifi. Il direttore di gara, Michael Masi, è finito nella bufera a seguito della sua gestione della ripartenza, ma ciò non toglie nulla alla stratosferica stagione dell’olandese.

Il sorpasso che ha effettuato non era comunque un gioco da ragazzi, dal momento che aveva un solo colpo a disposizione e che se l’è giocato in un punto in cui Lewis Hamilton non poteva aspettarselo. Dopo la gara, sui social network è scoppiata una vera e propria guerra tra i tifosi, che da una parte esaltavano Max, ma dall’altra criticavano aspramente l’operato della FIA.

Come sappiamo, Max Verstappen ama le gare virtuali, e lo scorso fine settimana ha partecipato anche alla 24 ore di Le Mans in videogioco. Il sim-driver britannico, Bradley Philipot è un famoso giocatore britannico, grande tifoso di Hamilton, che qualche giorno fa aveva accusato, tramite un post pubblicato su Twitter, la Red Bull di aver rubato il titolo.

Nonostante questo, Philipot ha contattato il campione del mondo sull’App Discord, dedicata agli appassionati di giochi online, per proporgli di partecipare ad una competizione. Il figlio di Jos ha risposto postando lo screenshot del suo tweet citato più in alto, umiliando così il tifoso di Lewis. Max non si è fatto prendere troppo la mano ed ha risposto in maniera sottile, ferendo il suo hater nel modo migliore.