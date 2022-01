Red Bull, arriva un annuncio molto importante sulla nuovissima RB18

La Red Bull è pronta a svelare la RB18, monoposto con la quale Max Verstappen difenderà il titolo. Ecco le parole di Christian Horner.

Il #1 è pronto a fare il proprio ritorno in F1, e la monoposto che lo vedrà stampato sulla propria livrea è la Red Bull. La RB18 sfoggerà la cifra agognata da ogni pilota, conquistata sul campo da Max Verstappen nello scoppiettante finale di stagione andato in scena ad Abu Dhabi poco più di un mese fa.

Il nome della nuova monoposto è stato reso noto pochi giorni fa dal team di Milton Keynes, che ha anche annunciato la presenza di un contest indetto per permettere ai tifosi più fortunati di assistere in maniera virtuale alla presentazione. Latita ancora la data dell’unveiling, mentre Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren hanno già fatto sapere quando sveleranno le proprie monoposto.

Dal canto suo, la Red Bull deve risolvere qualche piccola noia sulla power unit Honda, che entro il 20 marzo verrà congelata sino alla fine del 2025. Le nuove benzine “bio” hanno imposto un leggero calo della potenza, che la Ferrari pare aver già colmato. Stando alle parole di Helmut Marko degli scorsi giorni, tutto ciò non è ancora avvenuto nelle officine di Sakura, ma è giusto sottolineare che in questi periodi si gioca molto di pre-tattica.

Red Bull, nei prossimi giorni l’assemblaggio della vettura

Tra un mese esatto, venerdì 18 febbraio per l’esattezza, toccherà alla Mercedes svelare la nuova W13, il giorno dopo la Ferrari. La Red Bull annuncerà a breve la data prescelta per togliere i veli alla RB18, che avrà il difficile compito di confermarsi al top dopo un 2021 semplicemente eccezionale.

In un’intervista rilasciata a “racingnews365.com“, il team principal Christian Horner ha raccontato come sta andando il lavoro a Milton Keynes: “Gli ultimi giorni sono stati molto concitati, fatti di pasti da asporto che abbiamo consumato direttamente in fabbrica, c’è poco tempo per fare dell’altro“.

“Le giornate che stiamo passando sono molto intense ed emozionanti, perché siamo vicini all’assemblaggio della RB18. Il tutto verrà completato la prossima settimana, ma siamo soddisfatti del nostro lavoro. La vettura rispetta tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, e prima dei test effettueremo un filming day per verificare che tutto sia al proprio post e per consolidare le procedure“.

“Avremo pochissimi giorni di test per capire il comportamento dell’auto, ma mi aspetto una prima parte di stagione davvero spettacolare e che farà divertire molto i tifosi a casa. Tutti sono entusiasti di capire cosa porterà il nuovo regolamento, e credo che ci saranno vincitori e vinti dal punto di vista progettuale“.