MotoGP, Marc Marquez ci sarà ai test di Sepang? Arriva la risposta

Marc Marquez continua il proprio percorso riabilitativo. Nella giornata di ieri è sceso in pista a Portimao. Ecco le sue prime sensazioni.

Marc Marquez si sta preparando per quella che dovrebbe essere un’altra intensa stagione di MotoGP. Lo spagnolo dopo i guai fisici degli ultimi due anni ha bisogno di un’annata regolare per provare a dare l’assalto a quello che per lui sarebbe il 9° titolo iridato.

Dopo i feedback positivi di qualche giorno fa in sella ad una moto da cross, nella giornata di ieri il talento di Cervera è tornato ad assaggiare una pista. In particolare è salito in sella ad una Honda a Portimao dove ha potuto provare il proprio fisico.

La fiducia di Marc Marquez continua a crescere

A margine delle prove Marc Marquez ha così dichiarato: “Sono molto contento, per prima cosa per essere tornato in pista e poi perché abbiamo potuto confermare le sensazioni che ho avuto sulla moto da cross anche su questa da strada. Questa per me è una bella sensazione, di sollievo, perché quando stavo guidando non avevo alcun fastidio alla vista”.

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Dato che non guido da tanto tempo ho notato alcune aree fisiche in cui mi manca un po’ qualcosa, ma questo è solo perché non ho potuto fare la mia solita pre-season. C’è margine per migliorare, ma la cosa positiva e fondamentale che si evince da questo test è stato il fatto che ho confermato le buone sensazioni che avevamo avuto. Ho portato a termine un’intensa sessione di test con dei long run. Sono molto soddisfatto dei risultati. Abbiamo due settimane prima dell’inizio delle prove a Sepang, quindi ne approfitterò per intensificare la mia preparazione fisica e allenarmi sulla moto”.