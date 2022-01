Marc Marquez, arriva il test della verità: ecco come sta andando (FOTO)

Marc Marquez aveva preannunciato un test privato su pista nel corso della conferenza virtuale. Ancora una volta stupisce i suoi tifosi.

Pochi giorni fa durante la conferenza stampa di presentazione di inizio anno Marc Marquez aveva annunciato che, dopo l’allenamento in moto da cross, il primo dopo tre mesi di stop, avrebbe provato a girare su pista. Stamane il campione della Repsol Honda è arrivato sul circuito di Portimao insieme a suo fratello Alex, affrontando il viaggio in macchina di buon mattino. E salirà su una RC213V-S, moto stradale dotata di un kit racing che ne aumenta il potenziale a oltre 200 CV.

Il fuoriclasse di Cervera ha riportato una caduta durante un allenamento a Lleida lo scorso novembre, in seguito alla quale si è risvegliato il vecchio problema della diplopia. Ha dovuto pazientare tre mesi senza poter saltare su una moto, eseguendo solo qualche esercizio fisico per non perdere troppa massa muscolare. Nella conferenza stampa virtuale ha confermato i suoi miglioramenti alla vista dicendosi pronto per un secondo test privato ad alta velocità, per capire se è effettivamente pronto per affrontare i primi impegni del Mondiale di MotoGP 2022.

Marc Marquez sceglie Algarve

Marc Marquez ha scelto la pista di Portimao per effettuare questo decisivo esame sportivo prima di dire sì alla sua presenza a Sepang il 5-6 febbraio. Proprio dove nella stagione 2021 è ritornato in seguito all’infortunio riportato a Jerez nel 2020. Dovrà valutare la stabilità delle vista quando viene sottoposta ad alte velocità e grandi sforzi. A darne notizia è stato lo stesso pilota catalano con un post sul suo profilo ufficiale Instagram. In alcune Instagram stories si mostra in viaggio con l’auto alle prime luci dell’alba e girerà nelle ore centrali di questa domenica, quando le temperature dell’asfalto saranno più appropriate.

Vuole esserci ad ogni costo in questa preseason e anche per Honda sarebbe una presenza importante in vista dell’evoluzione del prototipo, prima di dover congelare il motore nel corso del primo Gran Premio del Qatar che si terrà agli inizi di marzo. Sullo stesso tracciato posizionato nel sud del Portogallo nei giorni scorsi si è allenato il compagno di squadra Pol Espargarò e suo fratello Aleix che corre in Aprilia. I saliscendi del circuito di Algarve sembrano portare bene a Marc Marquez che nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare il ritorno in pista in Malesia.