Auto usate a prezzo conveniente, come si fa a trovarle da casa? Andando sui siti più consigliati, potremmo farlo comodamente da casa.

Non sempre chi volesse cambiare la sua auto, può o vuole comprarne una appena uscita dalla concessionaria. Spesso ovviamente, è per una questione economica che si preferisce andarsi a trovare un’auto usata che sia ben messa, per potervi fare quel che serve, come andare al lavoro, viaggiare ed altro, sfruttandola quanto più possibile. Naturalmente, nel caso ci si volesse fare qualche annetto, meglio trovare un’auto con poco chilometraggio, pur pagando qualcosina in più.

Chi vende la sua auto, soprattutto se quasi nuova, ha la possibilità probabilmente, di cambiare spesso e così coloro che hanno meno possibilità, trovano la famosa “occasione”. C’è anche già qualche vettura usata con cambio automatico, al quale abbiamo dedicato un’intera guida. Ma dove trovare auto a buoni prezzi?

Dove trovare l’auto ad un prezzo affidabile

Se poi aveste appena cambiato idea ed al posto di una macchina usata, vi piacerebbe spendere qualcosina in più, ecco il prezzo medio di una Ferrari. Magari vi convincerà a comprare una bella rossa di Maranello e che non se ne parli più. Altrimenti, abbiamo ancora intenzione di svelarvi i migliori siti di auto usate, ecco i più consigliati.

Uno dei siti molto usati è AutoScout24, dove in prima facciata troveremo un motore di ricerca che sembra quello di un famoso sito di viaggi. Si può cliccare tra ‘Nuovo’ o ‘Usato’, e persino scegliere marca, prezzo a cui possiamo accedere ed anche il Paese da cui vorremmo comprare. Un sito abbastanza generico, dove però c’è affidabilità, può essere Bakeca, ma è consigliato anche AutoXY, da cui non comprerete. Il portale stesso è un motore di ricerca che una volta immessi i dettagli della vettura che vogliamo, ripassa centinaia di altri siti per indirizzarci su quello che vorremmo.

Tra i più conosciuti poi, abbiamo sia . Il primo, lo dice il nome stesso, è più specifico sull’argomento e soprattutto cresciuto negli anni grazie alla collaborazione con il portale di annunci, Kijiji. Anche qui, nella prima pagina di color arancione, troveremo sia la spunta ‘Usato’ che ‘Nuovo’, oppure possiamo scegliere ‘Km0’ e anche ‘Noleggio’. E poi anche qui, sceglieremo marche, modello ed anche prezzo a cui preferiamo avvicinarci. Il secondo sito invece, lo conoscerete già, essendo uno dei siti di annunci più usato in Italia. Entrando nella prima facciata del sito, vi si chiederà cosa cercate. Il quadratino azzurro riporta la voce ‘Motori’. Una volta cliccato lì, potremo inserire maggiori dettagli, per chiudere la nostra ricerca in qualcosa di più specifico e trovare la nostra vettura usata al prezzo che volevamo.