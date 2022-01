F1, ecco quando si deciderà il futuro di Hamilton: c’è la data ufficiale

Non è ancora chiaro se Lewis Hamilton sarà presente o meno al via del prossimo mondiale di F1. Toto Wolff cerca di fare chiarezza sul futuro.

Il rebus dell’inverno in corso, ma anche di quello passato, riguarda Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della F1 è il caso di questi mesi, e dopo aver perso il mondiale contro Max Verstappen ad Abu Dhabi, di lui sono perse le tracce. 12 mesi fa l’incertezza non era mai stata troppo reale, in quanto c’erano solo alcuni cavilli contrattuali da sistemare con la Mercedes, ed il rinnovo arrivò proprio in questo periodo.

Questa volta, la situazione è ben diversa, anche se in pochi credono ad un suo ritiro. Discorso opposto si sarebbe potuto fare in caso di vittoria mondiale, in quanto Lewis avrebbe un altro titolo nel taschino, con tanto di sorpasso nei confronti di Michael Schumacher.

La delusione per l’epilogo di Abu Dhabi ha scatenato una grande rabbia dentro ad un super vincente come Hamilton, che possiede ormai la quasi totalità dei record della F1. Il più importante è però ancora condiviso con il Kaiser di Kerpen, e siamo pronti a scommettere che tornerà nel 2022 per cercare di attaccarlo nuovamente.

Tuttavia, il silenzio causato dalla sconfitta di Yas Marina si fa sempre più assordante, dal momento che i suoi profili social non vengono aggiornati dal lontano 11 dicembre, giorno delle qualifiche di Abu Dhabi. Nel frattempo, il britannico ha celebrato anche il suo 37esimo compleanno, ma in rete tutto tace.

F1, incontro tra Toto Wolff e Lewis Hamilton a febbraio

La voce del ritiro di Lewis Hamilton dalla F1 non l’ha lanciata il primo che passa, ma nientepopodimeno che Toto Wolff, il “capo” della leggenda britannica. In un’intervista rilasciata poco dopo il finale di stagione, il manager austriaco aveva dichiarato che l’asso nativo di Stevenage stesse meditando addirittura il ritiro, tanto era forte la delusione per come era finito il duello con Max Verstappen.

Tra circa un mese verranno svelate le nuove monoposto, e per il momento non ci sono grandi novità sull’argomento. Un piccolo spiraglio di luce lo ha aperto proprio Wolff, che ha parlato al “Kronen Zeitung” di quanto sta accadendo in questi giorni: “Lewis ha affrontato diversi ostacoli nella sua vita, ma ha sempre avuto una certezza: lui risponde in pista. Per lui, al momento, è molto difficile, perché ancora non riesce a spiegarsi quello che è successo ad Abu Dhabi“.

Tra il manager più temuto di tutta la F1 ed il campione è previsto un incontro tra poche settimane: “Lewis ha bisogno di qualche tempo per riflettere, sul passato e sul futuro. Ci incontreremo il prossimo febbraio per parlare e decidere insieme. Di certo non berremo tequila, ne ho avuto abbastanza proprio ad Abu Dhabi. Spero di rivederlo in pista il prossimo anno, è la parte più importante del nostro sport. Max è un degno campione ed è molto forte, ma quel giorno il migliore è stato Lewis, e non è stato ripagato con la vittoria“.