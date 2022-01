Jacey Hayden, chi è la futura moglie di Scott Redding (FOTO)

Conosciamo meglio Jacey Hayden, nota compagna di Scott Redding e futura moglie del pilota BMW nel Mondiale Superbike.

L’ultimo Mondiale Superbike ha regalato tanto spettacolo e ciò è stato possibile non solo a Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Anche Scott Redding, terzo nella classifica generale, ha fatto la sua parte.

L’ormai ex pilota Ducati è stato meno costante dei rivali, però ha comunque vinto sette manche ed è salito sul podio in altre sedici volte. Dopo due anni sulla Panigale V4 R del team Aruba Racing, nel 2022 guiderà la BMW M 1000 RR del tea ufficiale BMW. Una nuova sfida con prospettive incerte, dato che la casa tedesca aveva non poco gap da recuperare sulla concorrenza. Il 29enne inglese crede nel progetto e sogna di laurearsi campione del mondo SBK, seppur sia complicato realizzarlo già nel 2022.

Jacey Hayden, scopriamo la compagna di Scott Redding

La stagione 2021 di Redding si è caratterizzata anche per un evento molto importante. Infatti, dopo aver vinto Gara 2 a Most (Repubblica Ceca) ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua Jacey Hayden sul podio. Un momento molto emozionante per lui e la ragazza, applauditi da tutti i presenti.

La 24enne modella e influncer, nata negli Stati Uniti e cresciuta a Malibu in California, ha detto sì al pilota e si è commossa per gesto del suo compagno. Non è stata ancora annunciata la data del matrimonio, però dai social network si evince che la loro relazione continua a gonfie vele.

Jacey su Instagram conta 287 mila follower e possiede un profilo abbastanza attivo, pubblica foto della sua quotidianità e del suo lavoro. Ce ne sono molte con Redding e alcune di queste sono state scattate proprio durante i weekend di gara Superbike, dato che lei è stata praticamente sempre presente a supportare il compagno.

La ragazza, oltre a fare da modella per alcuni marchi, è stata anche protagonista di video musicali molto popolari come “Ordinary Girl” di Miley Cirus e “Do You Love Me” di Jason Darulo.

La Hayden e Redding stanno insieme dal 2019, prima lei ha avuto una relazione con l’attore e modello Cody Saintgnue. Nel suo futuro c’è solo Scott, che prima dell’americana è stato legato a Penny Sturgess, Marielle Tjalsma e Kiara Fontanesi.