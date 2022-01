Oltre alla pista, Lando Norris va forte anche fuori. Negli ultimi giorni ha ufficializzato sui social la sua nuova storia d’amore.

Lando Norris va veloce sia in pista che fuori. Una stagione importante la sua quella terminata da poco, con un sesto posto in classifica iridata maturato solo nel finale, quando per tutta l’annata è stato a ridosso dei top-4. Ma anche smessi i panni del pilota l’inglese va forte.

Norris innamorato, ecco di chi

Proprio in questi giorni il pilota della McLaren ha postato sul suo canale ufficiale di Instagram uno scatto nel deserto, in un momento di relax con la nuova compagna. Si tratta di Luisinha Barosa Oliveira.

Portoghese classe 1999, ha compiuto 22 anni proprio lo scorso 30 novembre e lavora nel mondo della moda come influencer e modella. Un amore, quello con Norris, che va avanti ormai da diversi mesi e che è stato certificato però solo dal recente scatto che ritrae i due mentre si baciano al tramonto. A rimanere colpito anche il pilota Ferrari Carlos Sainz Jr, suo ex compagno in McLaren, che ha commentato la foto con un “E’ ufficiale!”.

Una love story questa che ha naturalmente colpito i fan dell’inglese, con centinaia di tifose che hanno anche scritto alla modella non solo per congratularsi con lei ma anche per esprimere (in maniera molto simpatica) il loro disappunto per aver “tolto dalla piazza” il giovane Lando.

Da Raikkonen a Hamilton, passando per Norris: i record della F1 nel 2021

Una popolarità che aumenta

Non solo i risultati in pista e una vita privata che va a gonfie vele. Norris infatti ha anche guadagnato costantemente fan da inizio 2021, come si è visto nei vari circuiti durante l’ultima stagione. Così come sui social, visto che il suo profilo Instagram è seguito da 4,7 milioni di persone. Inoltre un sondaggio dell’ottobre scorso ha mostrato come solo Max Verstappen (14,4%) è ancora più popolare rispetto a lui (13,7%), con un certo Lewis Hamilton che è addirittura stato scalzato dal giovane connazionale (12,5%).

Ma a Norris non importa troppo il mondo fuori dalla pista, quantomeno quello social. Infatti il focus del britannico è già per la stagione che verrà, che potrebbe rilanciare le ambizioni del giovane pilota, che sogna di combattere fianco a fianco con i connazionali Russell ed Hamilton per il titolo.