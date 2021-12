Norris si trasferisce a Monaco per le tasse: “So che verrò criticato”

Norris ha deciso di seguire l’esempio di molti colleghi e trasferirsi a Montecarlo per motivi di tasse. Ecco come si è giustificato il pilota McLaren.

Lando Norris è un ragazzo semplice. Pur venendo da famiglia ricca né si atteggia, né ostenta. Cresciuto a pane e videogame, più a suo agio nella realtà virtuale, che in quella vera, grazie a questo atteggiamento da classico ventenne moderno qualsiasi, il driver di Bristol è riuscito a fare breccia nel cuore di molti tifosi.

E sarà probabilmente per la volontà di restare umile agli occhi dei sostenitori che, in un’intervista a Motorsport.com si è sentito in dovere di giustificare la propria decisione di cambiare casa e lasciare l’Inghilterra per il Principato. Una mossa studiata, ovviamente, per fini fiscali e operata in passato da tantissimo piloti.

“So che verrò criticato, ma non sono certo l’unico ad agire per motivi di denaro”, ha affermato sottolineando che comunque non cambierà nulla nel suo approccio con i fan.

“Continuerò a restare in contatto con loro via Twitch”, il suo commento che denota una certa preoccupazione, a tratti eccessiva. Eppure nuovamente il #4 ha promesso che non cambierà nulla nel suo modo di affrontare la quotidianità.

“Rimarrà tutto uguale, sarò solo in un posto differente”, ha aggiunto evidenziando il primo contro del trasferimento a Monaco. “Non potrò giocare a golf come adesso, ma so che nelle vicinanze ci sono un paio di campi accessibili”.

Fa quasi tenerezza vedere, o meglio leggere, come piloti che affrontano le curve a 200 km/h vadano in ansia per un trasloco.

“Non è stata una decisione facile da prendere”, ha proseguito. “Amo la mia patria, lì ci sono la famiglia e gli amici, ma ci ho pensato a lungo e ho ritenuto opportuno fare così”, ha chiosato consapevole che per lui diventerà tutto più laborioso dovendo fare avanti e indietro dalla fabbrica McLaren a Woking.

Chiara Rainis