Da Raikkonen a Hamilton, passando per Norris: i record della F1 nel 2021

Dal numero di GP corsi a quello delle pole, passando per le vittorie e non solo. Tanti i record stabiliti quest’anno in F1. Ecco i più importanti e curiosi

Si è chiusa da poco la stagione 2021 della F1 ed è tempo non solo di bilanci ma anche di statistiche. Perché di classifiche e record anche quest’anno se ne sono scritti. Ed eccone solo alcuni dei più importanti.

Raikkonen “vecchietto terribile”, Sainz re del “digiuno”

Partiamo innanzitutto dal primo record battuto, quello di Kimi Raikkonen che ora detiene il primato di maggior gran premi disputati, ben 352, ma Fernando Alonso che è salito al secondo posto (336) disputando tutti i GP il prossimo anno può scavalcarlo. Hamilton e Vettel invece hanno scavalcato Massa per prendere il sesto e il settimo posto.

Lewis Hamilton con 288 gare con la Mercedes ha stabilito il record di pilota che ha corso più GP con una sola scuderia. In questa classifica Valtteri Bottas è balzato dal 9° al 6° posto per Mercedes, mentre Alonso compare nella top 10 con la Renault.

Per quanto riguarda il primato del maggior numero di vittorie in una stagione, Max Verstappen è ora nono a pari merito con Lewis, dopo aver ottenuto 10 vittorie in questo 2021. Invece per il record di maggior numero di gare senza vittorie, ecco entrare al nono posto Carlos Sainz Jr, con 140 partenze senza successo, davanti ad Adrian Sutil. Sainz che è anche diventato il pilota che ha collezionato il maggior numero di punti senza aver mai vinto una gara.

Altro primato stabilito è quello del maggior numero di vittorie consecutive nello stesso Gran Premio: Hamilton è ora primo a pari merito con Senna per aver portato a casa cinque vittorie al Gran Premio di Spagna (il record di Senna è di 5 vittorie di fila a Monaco). Il britannico poi detiene con Michael Schumacher il maggior numero di stagioni consecutive con almeno una vittoria in un Gran Premio (15).

I record di podi di Verstappen, il primato di Latifi

Hamilton che con i 103 successi in carriera ha allungato ancora il suo record di vittorie in F1. Il record della maggior parte dei podi in una stagione se lo aggiudica Verstappen, con i 18 di questo 2021, mentre Schumacher, Vettel e Hamilton sono al secondo posto con 17. Hamilton che ha anche il maggior numero di pole (sempre 103), mentre Sergio Perez quello di maggior numero di gare senza partire al palo (215).

Il record di più gare prima di fare punti spetta a Nicholas Latifi, grazie al suo settimo posto in Ungheria, la sua 28esima gara in assoluto. Per quanto riguarda del record di pole, vittoria e giro più veloce (“Hat Trick”) nella stessa gara invece nessun cambiamento, ma con uno ottenuto quest’anno Hamilton ora ne ha 19, quindi ancora secondo, ma sempre più vicino a Schumacher con 22.

Verstappen invece è da adesso il più giovane ad aver raggiunto il “Grand Chelem” (Pole, vittoria, giro più veloce e ogni giro del GP in testa) grazie al GP di Austria. Vettel ha detenuto questo record per oltre 10 anni.

