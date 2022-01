F1, stoccata clamorosa della Mercedes ai rivali: social in tumulto (FOTO)

La Mercedes ha pubblicato uno scatto di Lewis Hamilton sui social che pare una frecciatina agli avversari di F1. Ecco cosa hanno scritto.

Il mondo della F1 si sta proiettando verso una nuova era, che sarà contraddistinta da monoposto totalmente rivoluzionate rispetto al passato più recente. La Red Bull si è presa la grande soddisfazione, tramite Max Verstappen, di porre fine alla dittatura della Mercedes, che si è comunque consolata con la vittoria dell’ottavo titolo mondiale costruttori consecutivo.

Un record del genere sarà molto difficile da battere, ma la rabbia per aver perso il campionato piloti brucia anche a tre settimane di distanza dal Gran Premio di Abu Dhabi. Lewis Hamilton, subito dopo la beffa subita, è letteralmente sparito dal mondo social, dal momento che non pubblica più aggiornamenti sui suoi profili dal lontano 11 dicembre, giornata di qualifiche a Yas Marina.

La F1 sa sempre regalare sorprese, e quando tutto sembrava scritto, Verstappen è riuscito nel colpaccio dell’ultimo giro, scatenando la furia del sette volte campione del mondo e del boss Toto Wolff. Quest’ultimo aveva avanzato una clamorosa ipotesi di ritiro per il suo pupillo, ma tutto ciò sembra già essere passato in secondo piano. Stando alle indiscrezioni, l’anglo-caraibico avrebbe già comunicato alla Mercedes la sua volontà di continuare a correre.

Se dovesse essere confermato, nel 2022 potremmo assistere ad un secondo round di questa sfida entusiasmante con il figlio di Jos, sperando che le nuove regole permettano a Ferrari, McLaren e qualche altra outsider di avvicinarsi a Red Bull e Mercedes. Le polemiche si andranno man mano a diradare, con la consapevolezza che una nuova, spettacolare stagione sta per partire.

F1, conoscete Angela Cullen? Scopriamo l’ombra di Lewis Hamilton

F1, la Mercedes provoca sui social

Come detto, Lewis Hamilton è in silenzio social da tre settimane esatte. Quel sabato, vigilia dell’infernale battaglia decisiva, aveva esordito sui suoi profili con un “P2“, relativo al risultato ottenuto in prova. Mai avrebbe immaginato di non pubblicare più alcun contenuto sul web, lui che è probabilmente il pilota più attivo in rete.

Vista l’assenza del britannico, la Mercedes ci ha tenuto a caricarlo postando una sua foto sul canale ufficiale del team. La Stella a tre punte ha aggiunto anche una didascalia che sa tanto di frecciatina: “Nelle avversità qualcuno cede, altri abbattono i record“. Ovviamente, la frase è riferita ai numeri del sette volte campione del mondo, che con 103 vittorie ed altrettante pole position è il migliore di sempre, almeno riguardo alle statistiche.

La voce del ritiro è chiaramente un bluff: uno come Hamilton non mollerà l’osso tanto facilmente, specialmente dopo essere uscito sconfitto in un duello tanto emozionante quanto, per lui, beffardo. I duellanti potranno duramente sfidarsi anche nel 2022, dove la battaglia sarà ancor più accesa.

Red Bull, arriva l’annuncio ufficiale della Honda: notizia clamorosa

Stando alle indiscrezioni, il progetto Mercedes sarebbe già ad ottimo punto, sfruttando anche alcune zone grigie del regolamento. Assieme alla Stella a tre punte, si parla un gran bene anche di Alpine e Ferrari, mentre sulla Red Bull c’è silenzio assoluto. Il motore Honda continuerà a spingere la creatura di Adrian Newey, che dovrà tentare di riconfermarsi. Al semaforo verde manca sempre meno.