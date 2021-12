MotoGP, Vinales ha fiducia nell’Aprilia: lotteranno con i primi?

Maverick Vinales vuole tornare a far bene in MotoGP, ed è già in pista a Valencia sull’Aprilia. Con lui c’è anche la sua famiglia.

La MotoGP sta affrontando un periodo di pausa, dopo l’intensa stagione 2021 che si è conclusa nel segno di Fabio Quartararo su Yamaha per quanto riguarda il titolo piloti, e della Ducati per il costruttori e la corona iridata a squadre. Il campionato che si è concluso lo scorso 14 novembre è stato deludente per la Honda, che continua a fare i conti con i problemi fisici di Marc Marquez, per la Suzuki che non si è confermata al top con Joan Mir, ma anche per l’Aprilia che fatica a trovare risultati.

Una buona notizia per la casa italiana è stato l’ingaggio di Maverick Viñales, che ha lasciato il team factory Yamaha dopo il disastro della Stiria. In molti ricorderanno quanto accaduto, un evento grottesco che non si era mai verificato prima. Dopo la vittoria nella gara inaugurale in Qatar, le prestazioni dello spagnolo erano calate, ed un clima poco felice si era venuto a creare con la casa di Iwata.

Vinales ha accusato diverse volte il proprio team, uno dei più vincenti nella storia della MotoGP, di favorire Quartararo, e la situazione è degenerata al Red Bull Ring. Maverick e la Yamaha si sono separati per via del comportamento del rider iberico, accusato di aver compiuto delle azioni irregolari sulla sua moto nel corso del Gran Premio di Stiria.

Dopo alcune gare di assenza dal paddock del Motomondiale, il campione del mondo 2013 della Moto3 con KTM si è unito con l’Aprilia, chiudendo solo per due volte in zona punti. Il miglior risultato è stato un ottavo posto a Misano 2, e sulla stessa pista aveva concluso in tredicesima piazza un mese prima.

Valentino Rossi, messaggio da brividi: arriva la risposta della Yamaha M1

MotoGP, Vinales è già in pista a Valencia

Dopo un’annata turbolenta, Maverick Vinales ha tanta voglia di tornare a lottare con i migliori della MotoGP. Il nativo di Figueres ha deciso di affrontare una sessione di test straordinaria proprio sotto le feste di Natale, provando un’Aprilia RSV4. Ovviamente, non si tratta della moto ufficiale con cui viene disputato il campionato, visto che essa può essere provata solo nelle prove in cui sono presenti tutte le altre case.

Come anticipato, l’ex Yamaha si è portato con sé la sua famiglia, e sul suo profilo Instagram ha scritto: “C’è qualcosa di meglio dello stare con la propria moto e con le persone care? Sono stati dei giorni fantastici e mi ha reso molto felice tornare in sella così presto“.

MotoGP, Marquez e quel paragone assurdo: in Honda ci credono

Il compagno di squadra nel team Aprilia MotoGP, Aleix Espargaro, aveva detto: “Stiamo lavorando moltissimo in questo periodo. Sappiamo che la nostra moto sta crescendo, e non ci manca molto per giocarcela con i primi. Voglio comunque battere Maverick, perché so che è velocissimo e non sarà facile riuscirci. Stiamo lavorando insieme allo sviluppo e puntiamo in alto“.