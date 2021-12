MotoGP, svolta in casa Aprilia: arriva il clamoroso addio

Aprilia dovrà trovare un sostituto all’interno dei box in vista della stagione 2022. Un tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Fabrizio Cecchini ha deciso di lasciare il paddock del Motomondiale e il suo team Aprilia dopo oltre 30 anni di attività. Una lunga carriera in cui ha ricoperto tutti i ruoli tecnici possibili e collezionando risultati importanti. Ha deciso di fermarsi per una pausa, magari in attesa di nuovi stimoli professionali che possano farlo tornare sui suoi passi. L’obiettivo è trovare una nuova squadra dove poter proseguire il suo operato e mettere a disposizione la sua lunga esperienza.

Il tecnico saluta l’Aprilia

In una note ufficiale Fabrizio Cecchini ha dato il malinconico annuncio: “Ho bisogno di resettare come si fa con i computer. Voglio fare uno spegni e riaccendi per ricominciare con nuove iniziative sempre all’interno del paddock. Non ho nulla davanti di nuovo e proprio per questo voglio aspettare che arrivi la proposta che mi incuriosisca. Faccio come gli allenatori di calcio… Attendo nuovi stimoli e ringrazio tutti quelli che fino ad oggi (e sono tanti) hanno lavorato con me nel costruire le più grandi squadre”.

Ricordiamo che il tecnico romagnolo fino a qualche anno fa era capotecnico di Andrea Iannone, fino a quando il pilota di Vasto non è passato nelle mani di Pietro Caprara. Successivamente Fabrizio Cecchini è stato promosso a coordinatore tecnico del team di Noale con cui ha svolto un lavoro degno di nota, arrivando alla conquista del primo podio Aprilia in MotoGP ad opera di Aleix Espargarò, che ha raggiunto lo storico traguardo a Silverstone. Adesso Aprilia dovrà trovare una nuova figura per sostituirlo.