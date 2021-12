Il 2021 orribile di Leclerc: da Verstappen a Sainz, quante batoste

Il 2021 di Charles Leclerc è stato sicuramente sottotono. Tante le batoste ricevute a partire da quella di Sainz sino a quella di Verstappen.

Sembra passata un’eternità da Monza 2019, eppure sono appena 2 anni. Charles Leclerc ha vissuto sicuramente uno degli anni più bui della sua carriera. Eppure la sua Ferrari è stata decisamente più performante di quella del 2020, ma alcuni fattori gli hanno sicuramente rovinato l’annata.

Il monegasco infatti sinora era stato abituato sempre ad una inesorabile ascesa durante la sua carriera. Quest’anno però ha subito la prima vera, grande batosta. Per prima cosa, a differenza del 2020, doveva aveva surclassato il compagno di team e 4 volte campione del mondo Vettel, quest’anno ha dovuto guardare la targa posteriore di Sainz.

Leclerc: dal sogno Ferrari all’incubo Sainz

Per carità la differenza tra i due è stata irrisoria, appena 5,5 a dividerli. Inoltre, per onestà intellettuale bisogna rimarcare che Leclerc a Monaco, con una pole in mano, è stato molto sfortunato a non poter partire a causa di un guasto. Probabilmente avrebbe vinto la gara.

Il suo 2021 orribile però non si ferma di certo a Sainz. Probabilmente infatti ad Abu Dhabi, al monegasco, non avrà di certo fatto piacere vedere Verstappen festeggiare il suo primo titolo. Per chi non lo sapesse i due sono coetanei e da piccoli si sono sfidati già sui kart con battaglie epiche e colpi proibiti. C’è chi mormora che non si stiano nemmeno poi troppo simpatici.

Binotto avvisa Leclerc: “Non avremo un pilota numero uno”

Insomma Leclerc è passato dal sogno Ferrari a vedersi battuto dal proprio compagno di team e dal diventare spettatore non pagante del trionfo di uno dei suoi più acerrimi rivali. Il 2022 dovrà essere quindi per lui l’anno del riscatto. Lo sanno bene anche a Maranello che in questi anni hanno imparato a conoscerlo e sanno che con la vettura giusta può certamente dare grandi soddisfazioni al team.