Pecco Bagnaia, il segreto di Valentino Rossi come carta vincente

Pecco Bagnaia conta di puntare al titolo mondiale grazie agli insegnamenti di Valentino Rossi. Uno su tutti sarà la carta vincente.

Pecco Bagnaia ha conquistato quattro vittorie nella stagione 2021 in sella alla Ducati del team ufficiale, risultato che lo proietta tra i favorito per il prossimo titolo mondiale. Ancora una volta un allievo dell’Academy di Valentino Rossi ha raccolto bene quanto seminato dal campione di Tavullia che, pur avendo detto addio al Motomondiale, ha lasciato in dote una folta schiera di piloti che potranno tenere alti i colori della bandiera italiana.

Bagnaia ha iniziato ad aprire sul serio le danze dopo la vittoria al GP di Aragon, al termine di una sfida al limite con Marc Marquez fino alla bandiera a scacchi. Un episodio che ha sbloccato psicologicamente il piemontese della Ducati, sia in termini di campionato 2021 che professionalmente. “Per me la vittoria di Aragon è stata quella più incredibile”, ha detto il vice campione ai microfoni di ‘Autosport’. Mi sono divertito molto per tutto il fine settimana. Da quel momento ho iniziato a divertirmi molto in ogni sessione e fino al termine del Mondiale”.

Il Dottore al fianco di Bagnaia

Pecco Bagnaia è cresciuto al fianco di Valentino Rossi, ha appreso qualche segreto sia nello stile di guida che a livello umano. Fra questo il “divertimento”, ingrediente peculiare per poter ambire al titolo mondiale. “Penso che fosse il segreto di Vale, divertirsi ogni volta che correva. Quindi, sicuramente ad Aragon è scattato qualcosa nella mia mente e anche nella mia carriera. Penso che devo lavorarci su ed essere sempre così”.

Dal prossimo anno sia lui che gli altri allievi della VR46 Academy dovranno fare a meno del sostegno ravvicinato del Dottore, impegnato in una nuova sfida professionale con le quattro ruote. Ma il maestro non farà mancare il proprio supporto ai giovani amici: “Penso che ci sarà molto vicino, è il nostro mentore e ci aiuterà di sicuro. Non sarà facile perché sarà impegnato con il suo nuovo lavoro con le auto, ma per noi sarà sempre con noi”.