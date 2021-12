Una terribile notizia ha colpito il mondo della NASCAR. Uno dei piloti più amati infatti è venuto a mancare dopo una lunga battaglia.

Un lutto terribile ha colpito il motorsport americano a causa dell’improvvisa dipartita di Robert Alexander Keselowski conosciuto comunemente come Bob. L’uomo si è spento ad appena 70 anni lo scorso 22 dicembre a causa di una brutta malattia. Durante la sua lunga carriera questo pilota ha corso nella ARCA Re/Max Series e nella NASCAR Gander Outdoors Truck Series.

Tra le sue tante attività Bob Keselowski era anche proprietario di un team di corse stock nella NASCAR Sprint Cup Series, la K Automotive Racing. Durante la sua carriera, nella classe ARCA, Bob aveva ottenuto 24 vittorie, 26 pole e un titolo nel 1989. Fu anche uno dei primissimi piloti che presero parte alla NASCAR ottenendo in due anni un 15° e un 16° posto riuscendo anche a vincere una manche del campionato.

Il dramma che ha colpito il mondo NASCAR

Il suo successo è datato 1997, quando s’impose alla Virginia Is For Lovers 200 al Richmond International Raceway. Bob era figlio d’arte, suo padre John infatti era un ex pilota di moto che fu anche proprietario di un team. Una famiglia cresciuta a pane e motori questa con il fratello Ron che ha corso anche lui nella NASCAR. Oggi invece a continuare quella stessa tradizione sono i figli Bob, Brad e Brian.

Bob Keselowski si è spento dopo aver combattuto per anni contro il cancro. Un epilogo triste per uno degli uomini che hanno scritto la storia del motorsport in America. Una persona cresciuta a pane e velocità. Da parte della nostra redazione vanno le più sentite condoglianze alla famiglia del pilota.