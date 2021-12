Dietro al successo di Verstappen c’è un italiano: “A volte ci insultiamo”

Ecco chi è l’ingegnere di pista che ha aiutato Verstappen a vincere il suo primo titolo piloti al termine di una combattuta stagione 2021 di F1.

Si chiama Gianpiero Lambiase e rappresenta un pezzo di puzzle importante per il successo di Max Verstappen. Approdato nel Circus nel 2005 con la Jordan l’italo-inglese è passato alla Red Bull nel 2015 dapprima nel box di Daniil Kvyat, quindi in quello dell’olandese che guida tutt’ora.

Con il figlio d’arte lo abbiamo spesso sentito interlocuire, specialmente in questa stagione, in maniera molto rilassata anche se non sono mancate le incomprensioni quando la lotta con Hamilton si è fatta più intensa.

A questo proposito, intervenuto a Ziggo Sport, il #33 ha parlato così del suo ingegnere: “E’ una persona diretta come me. Siamo molto onesti e ci diciamo tutte le cose con sincerità quando il nostro lavoro in pista non è buono. A volte capita di essere piuttosto severi l’uno con l’altro, ma va bene così”.

Il livello di snergia tra di loro è talmente elevato che le posizioni quasi si sono invertite, almeno stando a quanto rivelato dal 24enne. “Non ho paura di gestire la strategia dalla mia vettura. Se le gomme sono finite lo dico e rientro in pit lane, sebbene in alcuni casi il team vorrebbe che percorressi un giro in più”.

Con il tempo il rapporto è diventato talmente simbiotico che se il tecnico decidesse di lasciare il Circus, il driver nato ad Hasselt farebbe lo stesso.

Su quest’ultimo punto siamo alquanto dubbiosi, ma a parole è così.

A confermare come la relazione tra i due sia solida, il boss della scuderia di Milton Keynes Christian Horner ha aggiunto: “Ormai i loro ruoli si confondono e mischiano. Si conoscono alla perfezione. Nello specifico Lambiase è perfetto nel gestire Max e nel garantirgli un’auto ad hoc. Un aspetto, questo, cruciale per l’intera squadra”, ha infine considerato evidenziando come la serenità interna abbia un peso rilevante nel raggiungimento degli obiettivi.

Chiara Rainis