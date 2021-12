La Ferrari sceglie Schumacher: “Ha fatto un’ottima stagione”

A Maranello plaudono alla prima campagna in F1 di Schumacher. Il pilota Haas sarà riserva Ferrari a partire dal 2022.

Gira e rigira l’obiettivo è quello. Il sogno del Cavallino è riportare in vita il binomio con Schumacher e nei piani alti del team si sta facendo di tutto per renderlo possibile. Ecco dunque che l’anno venturo Mick affiancherà Antonio Giovinazzi nel ruolo di terzo driver.

Malgrado gli zero punti conquistati e il diciannovesimo posto nella generale, meglio soltanto del compagno di box Mazepin e Kubica, presente a Monza con l’Alfa Romeo in sostituzione di Raikkonen assente per Covid, il figlio di Michael si è accaparrato un compito che potrebbe rappresentare per lui la via più veloce per approdare in Ferrari.

Non va infatti dimenticato che il contratto di Carlos Sainz è in scadenza e pure Charles Leclerc, qualora non dovessero arrivare i risultati sperati nel 2022, potrebbe cominciare a guardare altrove.

L’annuncio del boss Binotto

Protagonista di qualche errore e un buon numero di incidenti, Schumi Jr. è stato comunque promosso dal responsabile dell’equipe modenese che, approfittando della sua maggior esperienza ha deciso di aumentargli il carico di lavoro e di pressione per prepararlo ad un’eventuale chiamata in squadra definitiva.

“A mio avviso si è comportato bene nel corso del campionato”, ha affermato il manager italo-svizzero. “E’ migliorato sia in termini di costanza, sia di velocità. Se si analizzano gli ultimi gran premi si può verificare un certo avvicinamento ai più forti, nonostante la Haas non abbia per nulla sviluppato la sua auto”.

Glissando sulle scelte del futuro, il 52enne ha preso la questione di questo ingaggio alla larga, imputandola alla necessità di poter godere dei servigi di qualcuno che ha già in mano una vettura ad effetto suolo. Un plus di cui Bon Giovi non potrà disporre essendo impegnato in Formula E.

Chiara Rainis