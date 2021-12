Poncharal ammette: “Due fattori hanno giocato contro Petrucci”

Poncharal analizza la difficile stagione del team Tech3 KTM e si sofferma in particolare su Petrucci, che come Lecuona non è stato confermato.

Il 2021 della KTM è stato sotto le aspettative e le delusioni hanno riguardato soprattutto il box Tech3. Il team di Hervé Poncharal ha disputato un negativo campionato MotoGP.

Con Danilo Petrucci e Iker Lecuona la squadra francese non ha ottenuto i risultati sperati. Non a caso, entrambi non sono stati confermati per il 2022. A rimpiazzarli saranno i rookie Remy Gardner e Raul Fernandez, protagonisti della lotta per il titolo mondiale Moto2 nell’ultima stagione.

Poncharal sulla situazione del team KTM Tech3

Poncharal in un’intervista ad Autohebdo ha commentato la stagione MotoGP 2021 del team KTM Tech3 e si è soffermato soprattutto su Petrucci: «Dopo il 2020 concluso con la vittoria a Portimao, nessuno si aspettava che il 2021 fosse così complicato. Petrucci ha dovuto adattarsi alla nuova moto, ma non ha mai lasciato il segno in KTM. Fin dall’inizio ha detto “Sono vecchio, alto e pesante. Per me è sempre più difficile”. La nuova generazione di piloti ha uno stile di guida difficile da assimilare per lui, inoltre peso e dimensioni sono fattori che hanno giocato contro di lui. Perdeva in accelerazione, velocità massima e settori veloci».

Le cose con Petrucci non sono andate bene, però il manager francese è contento del fatto che non ci siano state tensioni particolari a causa dei mancati risultati: «Abbiamo passato la prima metà della stagione cercando di adattare la moto a Danilo o di farlo adattare. E una volta presa la decisione di ingaggiare i due rookie, l’atmosfera non è stata pesante durante la seconda parte. Danilo sapeva che avrebbe fatto qualcosa che aveva sempre sognato, la Dakar. A Valencia era commosso. Abbiamo mantenuto un buon rapporto ed è stata un’esperienza interessante, anche se sportivamente non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi».