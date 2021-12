Test MotoGP a Sepang: protocolli severi per accedere al paddock

La MotoGP riprenderà il via il 31 gennaio in Malesia per il primo test 2022. Per accedere al paddock bisognerà seguire delle linee guida rigorose.

La stagione 2022 sarà la terza all’insegna dell’emergenza Covid, la pandemia non è ancora debellata e anche la MotoGP dovrà continuare a farci i conti. Si ritornerà in Malesia a distanza di due anni per la prima sessione di test IRTA a febbraio e i protocolli saranno molto rigorosi.

Il Sepang International Circuit ha ospitato l’ultima volta un test MotoGP nel febbraio 2020. Lo shakedown della MotoGP è in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio, mentre il test ufficiale è previsto per il 5/6 febbraio. Lo stesso protocollo sarà valido anche per il primo test MotoGP dall’11 al 13 febbraio sul circuito di Mandalika.

Come riferito da Dorna per accedere al paddock bisognerà fornire la prova di almeno due vaccinazioni entro lunedì 3 gennaio. Inoltre un risultato negativo del test PCR effettuato nelle precedenti 48 ore e deve essere presentato prima della partenza. Come di consueto, è necessario rispondere a una serie di domande sull’evento (data e tipo di arrivo, quale hotel, ecc.) per consentire il tracciamento dei contatti.

Le richieste del governo malese

Le autorità malesi hanno prescritto ulteriori misure di protezione. Tutti i partecipanti, compresi i media, dovranno alloggiare in uno dei due “bubble hotel”, altrimenti verranno applicate severe sanzioni. Le uniche sistemazioni disponibili sono il Sama-Sama Hotel e il Movenpick Hotel vicino all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur. All’arrivo in aeroporto tutti i partecipanti devono sottoporsi a un altro test PCR e isolarsi nella propria camera d’albergo fino a quando non sarà disponibile il risultato. Il risultato sarà disponibile in 12-24 ore.

Tutti i partecipanti devono scaricare l’app Covid del governo malese, obbligatoria per tutti i viaggiatori. Durante il soggiorno, tutti i partecipanti verranno periodicamente testati per il Covid-19. Inoltre, coloro che entrano in Malesia non possono soggiornare nei seguenti Paesi per 14 giorni prima dell’arrivo: Sud Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia, Zimbabwe e Malawi. Per i residenti di queste nazioni esiste un rigoroso divieto di ingresso in Malesia.