Bagnaia si è sbloccato, Ducati può vincere: Domenicali ci crede

Domenicali si dice soddisfatto della stagione MotoGP 2021 della Ducati e in generale del lavoro che stanno facendo gli uomini a Borgo Panigale.

Ducati nel 2021 ha vinto il terzo titolo costruttori in MotoGP, il secondo consecutivo, una bella soddisfazione. Ma la casa di Borgo Panigale punta soprattutto a conquistare il mondiale piloti, che manca dal 2007.

Quanto visto nell’ultima stagione fa essere ottimisti i vertici del team bolognese. Francesco Bagnaia sembra pronto per dare l’assalto al titolo. Anche Jack Miller, se trovasse maggiore costanza, potrebbe giocarsela. Per il 2022 c’è grande ottimismo, anche se bisognerà valutare pure il lavoro della concorrenza e ricordare che è Fabio Quartararo il campione in carica.

MotoGP, Domenicali immagina una grande Ducati nel 2022

Claudio Domenicali in un’intervista a Sky Sport MotoGP ha così commentato quanto ottenuto da Ducati nel 2021: «Sono molto contento, risultato straordinario. Abbiamo fino il campionato con una prima fila tutta Ducati e per la prima volta nella storia un podio tutto Ducati. Pecco si è sbloccato ad Aragon e da lì non ha più smesso, vincendo quattro sei gare. La squadra ha fatto un lavoro fantastico e si presenterà nel 2022 con le carte in regola per fare bene, poi come sempre vince uno solo».

L’amministratore delegato ducatista prosegue parlando più in generale di un successo a 360° della casa di Borgo Panigale quest’anno: «In undici mesi abbiamo venduto più moto di quante siamo riusciti a vendere in dodici negli anni scorsi. I prodotti nuovi hanno funzionano benissimo e abbiamo grandi aspettative su quelli per il 2022. C’è stretto collegamento tra le moto che vendiamo e la MotoGP. Jorge Martin con moto di serie ha girato a cinque secondi dal tempo fatto con la MotoGP, Abbiamo iniziato anche l’era elettrica con l’ingresso in MotoE, per adesso nelle competizioni e poi avverrà anche nella produzione di serie. Abbiamo un grande futuro davanti».