Jorge Lorenzo e la paura dei piloti: “In moto puoi perdere la vita”

Jorge Lorenzo torna a parlare dei pericoli in moto evidenziando come chi sale in sella fin da piccolo non ha coscienza dei rischi che corre

Jorge Lorenzo, in procinto di lasciare la sua Lugano per andare a trascorrere il Natale a Dubai, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn in cui si è soffermato soprattutto su un tema molto spinoso dei motori: i pericoli, molto spesso presi poco seriamente, che i piloti devono affrontare ogni volta che salgono in sella alle proprie moto.

All’emittente televisiva in streaming il maiorchino ricorda: “Sono stato uno di quelli coraggiosi, non ho avuto paura di esprimere quello che sentivo dal 2008. Ho avuto paura dopo le cadute in Cina, a Le Mans o al Montmeló in cui ho battuto la testa. Ho anche detto che avevo paura di andare in moto ma poi a poco a poco l’ho superata, sono stato il primo ad ammetterlo”.

Lorenzo, una vita dedicata ai motori

D’altronde, se corri fin dalla più tenera età, ha ammesso Por Fuera, è più difficile che provi timore della velocità: “Sulla moto hai molto controllo, perché lo fai da quando sei piccolo… Non sei consapevole che se qualcosa va storto o hai sfortuna puoi riportare un handicap fisico per sempre, o addirittura perdere la vita“.

Lo spagnolo, cinque volte campione del mondo, ha assicurato che tornerà a correre con le auto: recentemente è stato impegnato in un test a Franciacorta con la Porsche GT3 e ha preso parte alla 100 Km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi. Jorge, probabilmente, dopo il periodo di stop che è seguito al suo ritiro dal Motomondiale, ha di nuovo voglia di velocità, comprensibilmente dopo diciotto anni di attività professionistica.

