Remy Gardner svela il regalo: una Fiat Multipla davvero speciale

Il campione del mondo di Moto2 Remy Gardner svela il suo ultimo acquisto dopo la vittoria del titolo mondiale in Moto2.

Il campione del mondo di Moto2 Remy Gardner dal prossimo anno correrà in classe regine e nel box ritroverà il compagno di squadra che ha battuto, Raul Fernandez. Dopo il trionfo si è voluto regalare un’auto nuova come altri piloti e colleghi. Ad esempio il neo campione Fabio Quartararo ha acquistato una Lamborghini Urus. Invece l’australiano ha puntato più basso…

La sua scelta non manca certo di originalità. Infatti il figlio di Wayne Gardner ha optato per una Fiat Multipla davvero speciale e customizzata. In un programma andato in onda su Movistar+ ha per la prima volta commentato la sua vita dopo il trionfo iridato: “Dopo i test di Jerez, mi sono completamente disconnesso dalla vita di un atleta e mi sono concesso qualche sera per stare sveglio fino a tardi e fare festa. Ho anche potuto trascorrere molto tempo con i miei amici”.

Un regalo a sorpresa

Ha un laboratorio Remy Gardner dove coltiva la sua passione innata per la meccanica e se per vivere guida le moto, restaura le auto per passare il tempo. “Stiamo passando dalla stampa tridimensionale di alcune parti, al tornio e alla fresatura, oltre agli strumenti tradizionali… Più riusciamo a farlo da soli, più siamo felici. L’ultima creazione è stata una Volvo Amazon ’69, adoro sporcarmi di olio e grasso, mettere le mani sotto il cofano, sdraiarmi sotto le auto”.

E poi scopre l’auto dei suoi sogni: “So che la mia ragazza mi ucciderà, ma il mio sogno è la Fiat Multipla. Volevo comprarne una, ma qui costano davvero troppo per le auto che sono, ma prima o poi troverò un buon affare e la porteremo in officina a personalizzarne una”. Detto fatto, Remy ha realizzato il suo sogno…