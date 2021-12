Mercedes, continua la protesta: ora boicotta pure la premiazione mondiale

Stasera a Parigi si svolgerà il Fia Prize Giving 2021, la cerimonia per premiare i protagonisti della stagione automobilistica 2021. Sarà presente la Mercedes?

Al museo del Louvre di Parigi, questa sera, andrà di scena la cerimonia di premiazione organizzata dalla Federazione internazionale dell’automobile, che renderà omaggio ai personaggi di spicco delle quattro ruote.

Quest’anno ci sarà una novità rispetto alle edizioni precedenti: il protagonista della serata per la prima volta sarà Max Verstappen, fresco vincitore del campionato del mondo, che ha battuto il sette volte iridato Lewis Hamilton. Da protocollo dovrebbe essere premiata anche la Mercedes che ha vinto per l’ottava volta consecutiva il titolo costruttori, anche se le polemiche non mancano.

L’iniziativa della Mercedes

La Fia ha divulgato un comunicato, insieme alle decisioni prese nel corso del Consiglio Mondiale, per avviarsi verso una risoluzione delle controversie sul direttore di gara Michael Masi, in particolare dovute alla gestione del regime di safety car al Gran Premio di Abu Dhabi. Come riferisce nell’edizione odierna il Corriere dello Sport, “non si tratta di una vera inchiesta, perché l’iniziativa non mette in discussione l’esito del campionato, ma vuole individuare e chiarire gli errori commessi”.

La decisione della Mercedes di ritirare il proprio appello, che aveva inizialmente annunciato, è “maturata in un confronto a porte chiuse tra i vertici della squadra tedesca e quelli federali”. La Freccia nera però “ricorrerà comunque a un’iniziativa dimostrativa, non inviando oggi le sue monoposto di F1 e Formula E al galà parigino“. Un atto di boicottaggio, dunque, che consisterà nell’assenza in protesta alla cerimonia di premiazione.

Dovrebbero invece presenziare il pilota britannico Lewis Hamilton, che ieri è stato nominato cavaliere per meriti sportivi dal principe Carlo, che ritirerà il premio di secondo classificato e Toto Wolff, incaricato di ritirare il trofeo del titolo costruttori a nome di tutto il team. Anche se, a giudicare dal silenzio che regna nella scuderia da dopo l’ultimo GP del 2021, non è certo che neppure la loro presenza sia assicurata.

