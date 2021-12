Dalla rabbia ai complimenti: così Mercedes ha sorpreso Verstappen

Verstappen ha rivelato di aver ricevuto i complimenti da Wolff e Hamilton dopo i concitati momenti post GP di Abu Dhabi.

Possiamo solo immaginare quanti litri di sudore abbia perso Toto Wolff tra Jeddah e Yas Marina. Tra la tensione per le gare e l’alterazione per gli accadimenti, il dirigente austriaco ha perso in un attimo tutto il suo notorio aplomb mostrando la sua vera faccia, per dirla alla Christian Horner. Lontano dal carattere diplomatico che cerca sempre di mostrare, il 49enne ha fatto volare cuffie e improperi non appena il suo pilota, Hamilton, non si è trovato nelle condizioni di vincere, tentando di portare verso di sé la FIA e insultando la concorrenza. Un vero crollo nervoso da cui, apparentemente si è ripreso una volta subentrata la rassegnazione per un titolo driver sfumato, e recuperata la soddisfazione per la conferma tra i costruttori.

“Mi ha mandato un messaggio, complimentandosi per la stagione e dicendomi che avevo meritato di vincere. È stato molto carino”, ha rivelato il neo incoronato Max Verstappen.

Allo stesso modo anche Lewis ha reso omaggio al rivale, andando immediatamente a celebrarlo ancora prima del podio.

“Deve essere stata durissima per lui all’ultimo giro, ma questo dimostra anche il rispetto reciproco fra noi due e la sua sportività”, ha affermato a proposito del sette volte iridato che dovrà rimandare al 2022 la caccia alla storia.

Parlando invece dell’appello che la Mercedes ha fatto a caldo contro la sua scuderia e il chiacchierato ultimo giro lasciato libero dalla Federazione dopo la fase di Safety Car, il portacolori della Red Bull ha minimizzato. “Per me non è cambiato nulla”, ha detto. “Abbiamo vinto in pista e non abbiamo fatto niente di sbagliato. A fine anno non eravamo i più veloci, ho visto il mio vantaggio ridursi. Non è stato semplice avere la meglio”, ha quindi riconosciuto.

Chiara Rainis