Vettel porta a casa un “titolo” in F1: battuto Fernando Alonso

Sebastian Vettel ha ottenuto un prestigioso risultato durante questa prima difficile stagione in F1 con l’Aston Martin battendo Alonso.

Sebastian Vettel può festeggiare un bel risultato in questo 2021. Nonostante una vettura non certo di primissimo livello, infatti, il tedesco è riuscito nell’impresa di portare a casa il nuovo trofeo di pilota capace di effettuare il maggior numero di sorpassi nell’arco di questa stagione.

Un riconoscimento sicuramente prestigioso, che si somma ai ben più importanti 4 titoli vinti negli anni vissuti in Red Bull. Il driver tedesco ha battuto Fernando Alonso dopo una stagione molto combattuta grazie ai 132 sorpassi effettuati contro i 128 dello spagnolo. Sul podio con loro anche Kimi Raikkonen, che ne ha effettuati 127.

Vettel vuole vincere in Aston Martin

Sebastian Vettel, dopo un inizio non certo stellare, ha ottenuto dei buoni risultati. In particolare da sottolineare c’è l’ottimo 2° posto di Baku. L’Aston Martin quest’anno non ha certo brillato per le proprie prestazioni. In compenso però il tedesco si è tolto comunque la soddisfazione di aver chiuso davanti di 9 punti rispetto a Stroll suo compagno di team.

Hamilton torna a farsi vedere: arriva un grande riconoscimento per lui

A dimostrazione di quanto l’Aston Martin non abbia vissuto propriamente una stagione da sogno c’è la classifica a parlare. La squadra, infatti, nel costruttori ha chiuso al 7° posto, staccando solo Williams, Alfa Romeo ed Haas. La scuderia inglese però può esultare per aver ottenuto questo prestigioso risultato insieme al proprio pilota di punta Sebastian Vettel, che spera, da par suo, di poter lottare per podi e vittorie a partire dal 2022.

Antonio Russo