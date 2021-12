Hamilton torna a farsi vedere: arriva un grande riconoscimento per lui

Lewis Hamilton pronto ad una nuova stagione di F1. Intanto però è arrivato per lui un importante riconoscimento dal suo Paese.

Lewis Hamilton ha vissuto indubbiamente un periodo grigio. Nonostante un finale di stagione mostruoso infatti non è arrivato il tanto agognato 8° titolo, perso praticamente nelle ultime curve dell’ultimo GP dell’anno. Una vera batosta per chiunque, ma l’inglese è già pronto a rimettersi in gioco.

Intanto però è arrivato un bel riconoscimento da parte del proprio paese per Hamilton. Il pilota della Mercedes, infatti, si è presentato al Castello di Windsor, dinanzi al principe del Galles Carlo per essere nominato Sir. Un grandissimo onore per lui.

Hamilton come Moss, Stewart e Brabham

Hamilton si è presentato all’evento accompagnato da sua madre. Il tutto già era programmato da mesi, molto prima dell’epilogo di questo campionato. L’inglese tra le varie motivazioni, ha ricevuto questo riconoscimento per aver dato lustro all’Inghilterra nel mondo vincendo ben 7 Mondiali piloti in F1.

Non è la prima volta che la F1 familiarizza con la famiglia reale. Lewis, infatti, oggi è il 4° pilota ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento. Prima di lui infatti c’erano riusciti anche Jackie Stewart, Stirling Moss e Jack Brabham. Insomma vere e proprie leggende dell’automobilismo alle quali da oggi si è aggiunto anche Hamilton.

La pazza idea di Alonso e Vettel: “La Fia assegni il titolo anche a Hamilton”

Dopo le prime parole rilasciate dopo la gara Hamilton si era trincerato dietro al silenzio visto che il suo team aveva deciso di fare ricorso. Domani però dovrebbe tornare a parlare visto che sarà presente al Gala FIA Awards insieme a Max Verstappen, l’uomo che domenica gli ha scippato dalle mani l’8° titolo iridato nelle ultime curve del GP di Abu Dhabi.

Antonio Russo