MotoGP, Alberto Puig: le ultime novità su Marc Marquez

Alberto Puig fa un punto della situazione su Marc Marquez. Si continuano a seguire le linee guida dei dottori.

Un anno difficile per Honda e i suoi piloti, in particolare per Marc Marquez, che ha dovuto saltare i primi e gli ultimi due Gran Premi per infortunio. Il vero problema è capire se il fenomeno di Cervera sarà in ottima forma ai nastri di partenza del prossimo Mondiale. “Sta facendo quello che gli hanno detto i medici, cercando di riposare, non stressarsi troppo e aspettare che passi un po’ di tempo. Sperando anche che a poco a poco le cose si normalizzino”.

Honda attende Marquez

In un’intervista a Motosan è Alberto Puig a fare il punto della situazione, la speranza è di riaverlo in pista dalla prima gara, anche se ancora non è dato sapere se sarà necessario intervenire chirurgicamente nelle prossime settimane. In casa Honda non ci pensano a iniziare senza di lui: “Non lo consideriamo questo. “È come dire, pensi di sbagliare? No. Non lo consideriamo, vedremo cosa succede ma considerarlo a priori sarebbe un’autoflagellazione. Quel che è certo è che dobbiamo cercare di farci guidare dalle linee guida mediche e in base a quelle andremo a vedere”.

Intanto gli ingegneri stanno apportando miglioramenti alla Honda RC213V del 2022, dopo l’uscita nei test di Jerez, con modifiche al telaio e al motore. “Abbiamo apportato alcuni miglioramenti, ma devi vedere la moto del prossimo anno come apparirà alla fine – ha aggiunto Alberto Puig -. Dobbiamo vedere se i miglioramenti sono sufficienti o meno per risolvere i problemi che abbiamo avuto in questi due anni. Penso che la direzione sia corretta, ma dobbiamo vederlo quando inizieranno le gare. Quindi, non mi piace essere né molto euforico né molto pessimista. Insomma, abbiamo trovato l’indirizzo, vediamo quanto funziona”.