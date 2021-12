Massa ricorda ad Hamilton quando fu lui a perdere un titolo all’ultimo giro

Felipe Massa torna a parlare del Mondiale sfumato all’ultimo giro per mano di Hamilton nel 2008, con un confronto con quanto successo tra l’inglese e Verstappen

“Chi la fa l’aspetti!”. Avrà pensato questo Felipe Massa, domenica, quando Max Verstappen ha tagliato il traguardo per primo, con la sua Red Bull, sulla pista di Abu Dhabi, diventando campione del mondo e facendo sfumare i sogni di gloria dell’avversario, Lewis Hamilton, in corsa per l’ottavo titolo.

Il Mondiale sfumato all’ultimo appuntamento del calendario, per il brasiliano ex Ferrari, all’Autódromo José Carlos Pace, nel 2008, è una ferita ancora aperta non solo per Felipe ma anche per tutti i tifosi del Cavallino. Chi fu artefice quella sconfitta è lo stesso che 13 anni dopo occupa il ruolo opposto.

Massa: “Questione di orgoglio”

Un giovane e promettente pilota è riuscito, all’ultimo giro, dell’ultimo Gran Premio, a soffiare all’ormai affermato campione il titolo numero 8 che avrebbe significato il record assoluto. Hamilton, se avesse vinto la gara, avrebbe superato il primato di campionti che spartisce con Michael Schumacher. E invece, proprio come nel 2008, il pilota più esperto ha dovuto fare i conti con l’intraprendenza delle nuove generazioni, probabilmente più affamate e con meno da perdere degli altri.

Proprio Massa, sul suo profilo Instagram, ha voluto condividere un confronto su quanto vissuto in prima persona nel 2008n e su quanto accaduto invece nel 2021: “Alla fine è tutta una questione di orgoglio, rispetto e saper competere! Campionati come questo valorizzano ancora di più il nostro sport. Congratulazioni a Max Verstappen e alla Red Bull ma anche a Lewis Hamilton e alla Mercedes per questa stagione mozzafiato”.

