La pazza idea di Alonso e Vettel: “La Fia assegni il titolo anche a Hamilton”

Il 2021 della F1 potrebbe regalarci un nuovo colpo di scena. Alonso e Vettel lanciano una proposta alla Federazione Internazionale.

Se il loro auspicio venisse ascoltato quello appena assegnato, diventerebbe il primo mondiale condiviso della storia. Per Fernando Alonso e Sebastian Vettel, i federali dovrebbero consegnare la coppa del vincitore anche ad Hamilton. Questo, ovviamente, per quanto accaduto negli ultimi cinque rocamboleschi giri del GP di Abu Dhabi, ovvero dal momento dell’incidente di Latifi.

L’ingresso della Safety Car, i tira e molla con la direzione gara e quell’ultimo decisivo giro lasciato libero senza permettere ai doppiati di sdoppiarsi giusto per non far chiudere il campionato con un trenino, rimarranno per sempre un punto interrogativo per quanto riguarda l’esito dell’evento e di conseguenza della stagione.

Ecco perché, seguendo una sorta di pari e patta i due esperti piloti hanno consigliato una revisione dei premi.

“Verstappen è fantastico”, ha detto il Samurai. “Era solo questione di tempo prima che conquistasse il titolo, tuttavia penso anche che sia stato fortunato, perché senza la vettura di sicurezza non gli sarebbe andata altrettanto bene. Sarà di sicuro un argomento di cui si parlerà a lungo. Se si potesse dividere il trofeo in due, questo sarebbe l’anno giusto per farlo. Perché entrambi sono stati eccezionali”.

Dello stesso avviso il driver Aston Martin che pur proclamatosi disinteressato alla materia e a cosa deciderà la Federazione dopo aver analizzato il ricorso presentato dalla Mercedes, ha ammesso di esserci rimasto male per l’asso di Stevenage, più vicino a lui come generazione, nonché compagno di tanti duelli sia in epoca Red Bull, sia in Ferrari. “Penso che abbia avuto un finale di campagna incredibile”, ha affermato prima di tornare ad un approccio più diplomatico. “A mio avviso tutti e due si meritano un riconoscimento, anche se alla fine soltanto uno potrà davvero festeggiare. È stata una lotta intensa e bella per lo sport”.

Chiara Rainis